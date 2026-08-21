Περιορίζονται οι διελεύσεις πλοίων στη Διώρυγα του Παναμά λόγω ξηρασίας

Η Διώρυγα του Παναμά, μια στρατηγικής σημασίας ναυτιλιακή οδός, αναγκάζεται να επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς στον ημερήσιο όγκο διέλευσης των πλοίων. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε από τη διαχειρίστρια αρχή, είναι άμεσο αποτέλεσμα της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει την Κεντρική Αμερική, η οποία συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Οι μειώσεις στις διελεύσεις αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας και το Ελ Νίνιο

Ολόκληρη η Κεντρική Αμερική βρίσκεται εν μέσω μιας σοβαρής ξηρασίας. Αυτή η κατάσταση τροφοδοτείται από το Ελ Νίνιο, ένα καιρικό μοτίβο που προκαλεί αύξηση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε αλυσιδωτές αντιδράσεις, επηρεάζοντας τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Διώρυγας του Παναμά, οι βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 34% σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Η Αρχή της Διώρυγας προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη επιρροή του Ελ Νίνιο ενδέχεται να μειώσει τις βροχοπτώσεις ακόμα περισσότερο, καθιστώντας απολύτως αναγκαία τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της υδάτινης οδού.

Οι νέοι περιορισμοί στις διελεύσεις

Η διαχειρίστρια αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό των διελεύσεων. Ξεκινώντας από τις 3 Σεπτεμβρίου, το όριο των πλοίων που επιτρέπεται να διασχίσουν τη διώρυγα καθημερινά θα μειωθεί από 36 σε 34. Αυτή η αρχική μείωση οφείλεται στη σημαντική πτώση της στάθμης των υδάτων στις δύο τεχνητές λίμνες, Γατούν και Αλαχουέλα, οι οποίες τροφοδοτούν τη διώρυγα.

Τα μέτρα αυτά θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά από τις 15 Σεπτεμβρίου. Από την ημερομηνία αυτή, ο επιτρεπόμενος αριθμός πλοίων θα περιοριστεί περαιτέρω στα 32 καθημερινά. Οι μειωμένες βροχοπτώσεις στην υδρογραφική λεκάνη της διώρυγας, όπως εξήγησε η Αρχή, καθιστούν απαραίτητες αυτές τις ενέργειες.

Η στρατηγική σημασία της διώρυγας

Η Διώρυγα του Παναμά, με μήκος 80 χιλιομέτρων, διαχειρίζεται περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Επιπλέον, σχεδόν το 40% της κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ διέρχεται από αυτήν τη δίοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συγκαταλέγονται στους κυριότερους χρήστες της.

Η διώρυγα αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς μειώνει αισθητά το κόστος και τους χρόνους μεταφοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής και τις ενεργειακές εταιρείες που συναλλάσσονται μεταξύ της Κίνας, της υπόλοιπης Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προηγούμενα μέτρα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις για τη Διώρυγα του Παναμά. Το 2023, η στάθμη του νερού στις λίμνες είχε υποχωρήσει σε τόσο επικίνδυνα επίπεδα, που οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να μειώσουν τον αριθμό των ημερήσιων διελεύσεων από 38 σε 22. Οι περιορισμοί εκείνοι είχαν προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση, με δεκάδες πλοία να αναμένουν.

Ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή και άλλα μέτρα εξοικονόμησης νερού, όπως η μείωση του μέγιστου βυθίσματος, δηλαδή του βάθους του πλοίου μέσα στο νερό, για τα μεγαλύτερα σκάφη. Επίσης, η Αρχή της Διώρυγας έχει εφαρμόσει μέτρα για τη μείωση της άντλησης νερού από τα πλοία, με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας της.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο και οι παγκόσμιες επιπτώσεις

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο που καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια. Κατά τη διάρκειά του, τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού θερμαίνονται. Αυτό οδηγεί για μήνες σε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Φέτος, τα περισσότερα μοντέλα των μετεωρολόγων προοιωνίζονται ότι το φαινόμενο θα είναι εξαιρετικά ισχυρό, με ορισμένες προβλέψεις να κάνουν λόγο για το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Βορειότερα στην Κεντρική Αμερική, η κυβέρνηση της Ονδούρας έθεσε σχεδόν το 80% της επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού, μη εξαιρουμένης της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, εξαιτίας της ξηρασίας που προκαλεί το Ελ Νίνιο.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Ieidiseis