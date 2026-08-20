Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Ταϊλάνδη

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ανεύρεσης της σορού μιας 17χρονης Ταϊλανδής, της Τουντσάνοκ Ντονχόμλα, μέσα σε βαλίτσα, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ασφυξία ως αιτία θανάτου. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 46χρονος Αυστραλός, ο οποίος φέρεται να ετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα.

Οι αρχές έχουν απαγγείλει στον συλληφθέντα τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του φόνου, ενώ ο ίδιος δηλώνει αθώος και ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Η ανεύρεση της σορού και οι πρώτες έρευνες

Η γυμνή σορός της Τουντσάνοκ Ντονχόμλα ανακαλύφθηκε στα τέλη Ιουνίου, μέσα σε μία βαλίτσα. Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές για την έναρξη εντατικών ερευνών.

Από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρή η νεαρή κοπέλα. Παρόλα αυτά, εξακολουθούσαν να υπάρχουν ασαφείς πτυχές, κυρίως για τις συνθήκες θανάτου του κοριτσιού.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 17χρονης οφείλεται σε ασφυξία. Αυτό το συμπέρασμα ανακοινώθηκε από τις αρχές την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο BBC, προσδιορίζοντας την κύρια αιτία του θανάτου της Τουντσάνοκ Ντονχόμλα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πατάγια δήλωσε ότι παρότι η σορός έφερε τραύματα στο κεφάλι, η εγκεφαλική βλάβη δεν ήταν η αιτία του θανάτου. Πρόσθεσε επίσης ότι αυτή η βλάβη ενδέχεται να συνέβη μετά τον θάνατό της, όταν ο κατηγορούμενος μετέφερε το πτώμα της σε μια βαλίτσα πριν το ξεφορτωθεί.

Η σύλληψη του Αυστραλού υπόπτου

Ως ύποπτος για την υπόθεση συνελήφθη ο Simon Peter Carman, ένας 46χρονος Αυστραλός. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, ο Carman «ετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα».

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φέρονται να δείχνουν τον Carman μαζί με τη νεαρή Τουντσάνοκ Ντονχόμλα. Αργότερα, τα ίδια πλάνα τον δείχνουν να σέρνει τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της 17χρονης, ενισχύοντας τις υποψίες των αρχών.

Επιπλέον, ο αρχηγός της αστυνομίας αποκάλυψε ότι το DNA που βρέθηκε στο σώμα της έφηβης ταυτιζόταν με αυτό του Simon Carman. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι «προέρχονταν πιθανώς από τη στιγμή που έβαλε το σώμα στη βαλίτσα», σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρχών.

Οι κατηγορίες και η υπερασπιστική γραμμή

Στον Simon Peter Carman έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες από τις αρχές. Αυτές περιλαμβάνουν φόνο, απόκρυψη ή μετακίνηση πτώματος, απαγωγή ανηλίκου ηλικίας 15 έως 18 ετών, καθώς και απαγωγή ανηλίκου ηλικίας 15 έως 18 ετών με σκοπό την τέλεση άσεμνης πράξης.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος για τον θάνατο της κοπέλας. Ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι είχε συμφωνήσει να πληρώσει 1.000 μπατ, ποσό που αντιστοιχεί σε 26 ευρώ, στην Τουντσάνοκ Ντονχόμλα για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ξέσπασε διαμάχη κατά την επιστροφή τους στο διαμέρισμά του, όταν της πρόσφερε μόνο 500 μπατ, οδηγώντας στην ένταση μεταξύ τους.

Πηγή: tromaktiko.gr