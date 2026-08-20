Πώς να εφαρμόσετε σωστά το κονσίλερ μετά τα 50 για ένα ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα

Το κονσίλερ αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στο μακιγιάζ, ικανό να φωτίσει το βλέμμα και να μειώσει οπτικά τα σημάδια της κούρασης, χαρίζοντας μια πιο ξεκούραστη όψη στο πρόσωπο. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 50 ετών, η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια υφίσταται αλλαγές, καθώς γίνεται πιο λεπτή και οι ρυτίδες εμφανίζονται πιο έντονες. Σε αυτή τη φάση, το κονσίλερ συχνά τείνει να «κάθεται» μέσα στις γραμμές αντί να τις καλύπτει αποτελεσματικά, γι' αυτό και οι ειδικοί του μακιγιάζ τονίζουν ότι το μυστικό για ένα άψογο αποτέλεσμα δεν βρίσκεται τόσο στο ίδιο το προϊόν, όσο στην τεχνική εφαρμογής του.

Προετοιμασία της επιδερμίδας για βέλτιστο αποτέλεσμα

Η αρχή για μια επιτυχημένη εφαρμογή του κονσίλερ ξεκινά με την ενδελεχή προετοιμασία της περιοχής των ματιών. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε εφαρμόζοντας ένα primer ή μια ανάλαφρη κρέμα ματιών. Αυτό το βήμα δημιουργεί μια λεία βάση, βοηθώντας το προϊόν να απλωθεί ομοιόμορφα και να ενσωματωθεί καλύτερα στην επιδερμίδα.

Η σωστή ενυδάτωση και προετοιμασία της λεπτής επιδερμίδας γύρω από τα μάτια είναι καθοριστική για να αποφευχθεί το «σπάσιμο» του κονσίλερ και η συγκέντρωσή του στις λεπτές γραμμές, εξασφαλίζοντας έτσι ένα πιο φυσικό και διαρκές αποτέλεσμα.

Η σωστή ποσότητα και τοποθέτηση του προϊόντος

Σε αντίθεση με την τάση να καλύπτεται ολόκληρη η περιοχή κάτω από τα μάτια με μια παχιά στρώση κονσίλερ, η οποία μπορεί να τονίσει τις γραμμές, η σωστή τεχνική απαιτεί πολύ μικρή ποσότητα. Εφαρμόστε το προϊόν μόνο στα σημεία όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη για κάλυψη.

Συγκεκριμένα, εστιάστε στην εσωτερική γωνία του ματιού, όπου η σκιά είναι συνήθως πιο έντονη, και χρησιμοποιήστε ελάχιστη ποσότητα στην εξωτερική γωνία. Αυτή η στοχευμένη εφαρμογή αποτρέπει τη συσσώρευση προϊόντος και διατηρεί το βλέμμα ανάλαφρο και φωτεινό.

Η τεχνική του απλώματος και το «lifting effect»

Αφού τοποθετήσετε την απαραίτητη ποσότητα, το επόμενο βήμα είναι το άπλωμα του προϊόντος με απαλές ταμποναριστές κινήσεις. Για αυτό το σκοπό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό νωπό σφουγγαράκι μακιγιάζ ή ακόμα και τις άκρες των δαχτύλων σας. Η θερμότητα του δέρματος, όταν χρησιμοποιούνται τα δάχτυλα, συμβάλλει στην καλύτερη ενσωμάτωση του κονσίλερ στην επιδερμίδα.

Ένα σημαντικό tip είναι να «ανεβάσετε» το κονσίλερ προς τα πάνω και προς τους κροτάφους. Αυτή η κίνηση δημιουργεί ένα πολύ διακριτικό «lifting effect», προσδίδοντας μια πιο ανορθωμένη όψη στο βλέμμα. Είναι απαραίτητο να αποφύγετε να «τραβήξετε» το προϊόν χαμηλά προς τα μάγουλα, καθώς αυτό μπορεί να κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πιο βαρύ και το βλέμμα κουρασμένο.

Ο χρόνος αναμονής και η αφαίρεση της περίσσειας

Ένα συχνά παραβλεπόμενο αλλά κρίσιμο βήμα είναι να δώσετε χρόνο στο κονσίλερ να «καθίσει» πριν προχωρήσετε στα επόμενα στάδια του μακιγιάζ. Περιμένετε περίπου μισό λεπτό μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Αυτή η σύντομη αναμονή επιτρέπει στο κονσίλερ να σταθεροποιηθεί στην επιδερμίδα.

Στη συνέχεια, πιέστε ξανά απαλά την περιοχή με το νωπό σφουγγαράκι ή με τα ακροδάχτυλά σας. Αυτή η κίνηση βοηθά στην απομάκρυνση τυχόν περίσσειας προϊόντος που διαφορετικά θα μπορούσε να συγκεντρωθεί στις λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια, διασφαλίζοντας ένα λείο και ομοιόμορφο τελείωμα.

Το σετάρισμα με πούδρα: προσοχή στην ποσότητα

Αν επιθυμείτε να σετάρετε το κονσίλερ για μεγαλύτερη διάρκεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολύ μικρή ποσότητα από μία λεπτόκοκκη πούδρα. Είναι σημαντικό να εφαρμόσετε την πούδρα μόνο στα σημεία που πραγματικά χρειάζεται, αποφεύγοντας την υπερβολική χρήση.

Η υπερβολική ποσότητα πούδρας μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, αφυδατώνοντας οπτικά την περιοχή κάτω από τα μάτια. Αυτό μπορεί να κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο ώριμη και να τονίσει ακόμα περισσότερο τις λεπτές γραμμές, αντί να τις καλύψει. Η διακριτική χρήση είναι το κλειδί για ένα φρέσκο και φυσικό αποτέλεσμα.

Πηγή: jenny.gr