Ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού έρχεται με 40άρια και μεγάλη διάρκεια

Ένα κύμα καύσωνα διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης προβλέπεται να διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονική ζέστη», ενώ ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προειδοποιεί για μια «εξαντλητική» θερμή εισβολή.

Ένα κύμα ζέστης με διάρκεια

Πρό των πυλών βρίσκεται το πιο σημαντικό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Το «κύμα» ζέστης θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα, με τον κ. Λαγουβάρδο να αναφέρει πως θα κρατήσει τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, πιθανόν μέχρι το τέλος του μήνα. Όπως προσθέτει, η διάρκεια αυτή θα «κουράσει αρκετά τον πληθυσμό».

Οι θερμότερες αέριες μάζες, μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαν επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζουν πλέον τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια με μεγάλη διάρκεια. Ο κ. Τσατραφύλλιας σημειώνει πως η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η οποία κατά τόπους θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36-37 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

Περισσότερη ζέστη αναμένεται σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Άρτα, η Καλαμάτα και ο Πύργος Ηλείας. Στην Αττική, ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 36 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο θα «αγγίξει» τους 38 βαθμούς, οι οποίοι σε συνδυασμό με την υγρασία θα κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα καταγραφούν επίσης σε Κιλκίς, Σέρρες και Λάρισα. Ο κ. Λαγουβάρδος αναφέρει ότι θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω.

Το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης

Η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της και σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου. Πρόκειται για μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες, καθώς επικρατούν σχεδόν άπνοιες. Από αύριο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, οι συνθήκες για την εμφάνιση τέτοιων ομιχλών θα περιοριστούν.

Άνεμοι και τοπικές βροχές

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Ο «πρώτος μεγάλος καύσωνας» του καλοκαιριού

Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος τονίζει πως ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο καύσωνα του καλοκαιριού, ο οποίος έρχεται τις τελευταίες ημέρες του. Μετεωρολογικά, το καλοκαίρι τελειώνει στο τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπερνούν τους 37, 38 βαθμούς.

Ο κ. Τσατραφύλλιας σημειώνει πως μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Πηγή: Enikos