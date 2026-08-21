Τραγωδία στην Αλάσκα: Νεκροί και οι οκτώ επιβαίνοντες ναυλωμένου αεροσκάφους

Μια πτήση με ναυλωμένο αεροσκάφος στη δυτική Αλάσκα κατέληξε σε τραγωδία, καθώς το αεροσκάφος συνετρίβη σε απομονωμένο στρατιωτικό αεροδρόμιο, παρασύροντας στον θάνατο και τους οκτώ επιβαίνοντες. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας στο Κέιιπ Νιούενχαμ, μια περιοχή περίπου 725 χιλιόμετρα δυτικά του Άνκορατζ. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια, χαρακτηρίζοντάς την ως καταστροφική.

Το χρονικό της συντριβής και οι επιβαίνοντες

Η τραγική πτήση αφορούσε ένα ναυλωμένο αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη στη δυτική Αλάσκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό. Συνολικά, οκτώ άτομα βρέθηκαν νεκρά μετά το δυστύχημα. Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για την περιοχή της Αλάσκας, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ. Οι πρώτες ενδείξεις πιθανολογούν ότι η συντριβή συνέβη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στις 20 Αυγούστου του 2026, κατά τη διάρκεια της προσέγγισής του στον προορισμό του, το Κέιπ Νιούενχαμ. Το περιστατικό αυτό κινητοποίησε άμεσα τις ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή.

Η τοποθεσία του δυστυχήματος

Ο τόπος της τραγωδίας είναι το αεροδρόμιο του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας στο Κέιπ Νιούενχαμ. Πρόκειται για μια απομονωμένη στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται περίπου 450 μίλια, ή 725 χιλιόμετρα, δυτικά της πόλης Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Η συντριβή σε ένα τέτοιο απομακρυσμένο σημείο καθιστά την επιχείρηση αντιμετώπισης ιδιαίτερα απαιτητική για τις αρχές.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε την απώλεια των οκτώ επιβαινόντων, τονίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας. Το αεροδρόμιο της εγκατάστασης ραντάρ μεγάλης εμβέλειας του Cape Newenham ήταν το σημείο όπου έλαβε χώρα το δυστύχημα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του στρατού, ο οποίος χαρακτήρισε την απώλεια ως καταστροφική.

Δηλώσεις από τον αμερικανικό στρατό

Ο αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Ντέιβις, προέβη σε δήλωση σχετικά με το τραγικό συμβάν. Ο κ. Ντέιβις, ο οποίος κατέχει τις θέσεις του διοικητή της Διοίκησης Αλάσκας, της Περιφέρειας της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής στην Αλάσκα και της 11ης Πολεμικής Αεροπορίας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη.

Στη δήλωσή του, ο αντιπτέραρχος Ντέιβις τόνισε με έμφαση: «Αυτή είναι μια καταστροφική απώλεια για τη στρατιωτική μας οικογένεια και τις κοινότητες τις οποίες υπηρετούμε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της τραγωγίας όχι μόνο στο στρατιωτικό προσωπικό αλλά και στις ευρύτερες κοινότητες της περιοχής.

Κινητοποίηση και έρευνα των αρχών

Μετά τη λήψη αναφοράς για ένα «συμβάν με αεροσκάφος» κοντά στον Σταθμό Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας του Κέιπ Νιούενχαμ, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Αλάσκας ξεκίνησε άμεσα αποστολή έρευνας και διάσωσης. Η άμεση κινητοποίηση των ομοσπονδιακών αρχών κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας και της απομακρυσμένης φύσης του περιστατικού.

Ο Κλιντ Τζόνσον, ως επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για την περιοχή της Αλάσκας, επιβεβαίωσε τον αριθμό των επιβαινόντων, δηλαδή τους δύο πιλότους και τους έξι επιβάτες. Το NTSB είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση των αιτιών αεροπορικών δυστυχημάτων και αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα σχετικά με τη συντριβή του ναυλωμένου αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit