Το μεγάλο ρίσκο του Ντόναλντ Τραμπ: Η «οικονομική D-Day» και το τελεσίγραφο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μια «οικονομική D-Day» κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να συναλλάσσεται με την Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με «τεράστιες» οικονομικές συνέπειες. Η κίνηση αυτή έρχεται σχεδόν έξι μήνες αφότου ο Τραμπ είχε υποσχεθεί μια γρήγορη νίκη επί του Ιράν, καθώς η σύγκρουση φαίνεται να έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Οι προοπτικές για στρατιωτική νίκη ή μια διαπραγματευτική λύση εμφανίζονται πλέον αμυδρές.

Το αδιέξοδο και η νέα στρατηγική

Η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου, καθώς οι προοπτικές για μια στρατιωτική νίκη ή μια διαπραγματευτική λύση γίνονται όλο και πιο αμυδρές. Για να ξεπεραστεί αυτή η στασιμότητα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη μιας «οικονομικής D-Day», μια κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση του Ιράν.

Το Ιράν, ωστόσο, έχει μακρά ιστορία αντιμετώπισης κυρώσεων, σχεδόν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Η χώρα έχει επιδείξει μέχρι στιγμής προθυμία να αντέξει τις δυσκολίες και έχει αποδείξει την ικανότητά της να προσαρμοστεί στην τεράστια οικονομική και στρατιωτική πίεση, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται. Το βασικό ερώτημα για τις ΗΠΑ είναι αν οι περαιτέρω κυρώσεις θα αποδώσουν εκεί όπου άλλες στρατηγικές έχουν αποτύχει.

Το τελεσίγραφο του υπουργού Οικονομικών

Οι ακριβείς μηχανισμοί της νέας εκστρατείας οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ παραμένουν προς το παρόν ασαφείς. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έχει υποσχεθεί να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Μπέσεντ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, είτε φίλης είτε εχθρού, που πιστεύουν ότι προσφέρει στήριξη στο Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε με έμφαση: «Είστε είτε μαζί μας είτε εναντίον μας». Συμπλήρωσε, απευθυνόμενος σε όσους επιμένουν να συναλλάσσονται με το Ιράν: «Αν επιμένετε να συναλλάσσεστε με το Ιράν, είτε μεταφέροντας χρήματα είτε αγοράζοντας το πετρέλαιό του, είτε πραγματοποιώντας θαλάσσιες μεταφορές, τότε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η αμερικανική κυβέρνηση… θα ασκήσουν όλη τους τη δύναμη και την επιρροή για να επιβάλουν κυρώσεις εναντίον σας».

Η «νέα φάση» της σύγκρουσης

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε τις νέες κυρώσεις ως μια «νέα φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική πίεση αποτελεί το «πιο αποτελεσματικό» εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μιλώντας στην εκπομπή των Κλέι Τράβις και Μπακ Σέξτον, ο Βανς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα προσπαθήσουν να ασκήσουν οικονομική πίεση εναντίον μας, αλλά αυτό που έχει αποδειχθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι αυτοί ένιωσαν πολύ μεγαλύτερη πίεση από εμάς». Ο αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε τελικά τον τελικό στόχο».

Προηγούμενες κυρώσεις και «Επιχείρηση Οικονομική Οργή»

Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν δεν είναι καινούργια, καθώς εντάθηκε σημαντικά μετά την αποχώρηση της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA). Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε το 2015 μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων και του Ιράν, είχε ως βασικό στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας σύγκρουσης, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την «Επιχείρηση Οικονομική Οργή». Πρόκειται για μια διττή οικονομική εκστρατεία των ΗΠΑ, η οποία συνδυάζει κυρώσεις, συντονισμένες από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τις χρηματοοικονομικές ροές του καθεστώτος.

Με πληροφορίες από: Newsbeast