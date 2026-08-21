Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ

Η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του αείμνηστου πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, πέθανε την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 92 ετών. Η τελευταία της πνοή άφησε στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της ανθρώπους. Ο θάνατός της έγινε γνωστός στους New York Times, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η ζωή δίπλα στον Χένρι Κίσινγκερ

Η Νάνσι Κίσινγκερ αναγνωριζόταν ευρέως ως μια πηγή ιδεών και διορατικότητας, τις οποίες εφάρμοσε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον τομέα της φιλανθρωπίας. Ήταν η πιο πολύτιμη και έμπιστη σύμβουλος του Χένρι Κίσινγκερ, με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ, να δηλώνει χαρακτηριστικά στον X ότι ήταν «η απόλυτη διπλωμάτης, τόσο σοφή όσο και διακριτική».

Παρόλο που δεν κατείχε ποτέ επίσημα τη θέση διπλωμάτη των ΗΠΑ, η Κίσινγκερ συνόδευε συχνά τον σύζυγό της σε κρίσιμες διπλωματικές αποστολές. Αυτές περιλάμβαναν ταξίδια στη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και άλλα μέρη του κόσμου, όπου εμφανιζόταν δίπλα του σε φωτογραφικές στιγμές με ισχυρούς ηγέτες. Το ζευγάρι, το οποίο δεν απέκτησε παιδιά, ήταν επίσης τακτικός καλεσμένος σε επίσημα δείπνα, εκδηλώσεις πρεσβειών και δεξιώσεις στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων των Ρεπουμπλικάνων.

Η γνωριμία και ο γάμος

Οι Νάνσι και Χένρι Κίσινγκερ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1974. Εκείνη την περίοδο, ο Χένρι Κίσινγκερ υπηρετούσε ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ η Νάνσι εργαζόταν ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής για τον τότε κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Νέλσον Ροκφέλερ. Ήταν ο ίδιος ο Ροκφέλερ που σύστησε το ζευγάρι, οδηγώντας στη μετέπειτα ένωσή τους.

Η Νάνσι Κίσινγκερ γεννήθηκε στο Μανχάταν με το όνομα Νάνσι Σάρον Μαγκίνες. Η ζωή της χαρακτηρίστηκε από τη σθεναρή στήριξη στον σύζυγό της, μια στάση που εκδηλώθηκε και σε δημόσιες εμφανίσεις.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ

Ένα διάσημο περιστατικό που αναδεικνύει την αφοσίωση και τον δυναμισμό της Νάνσι Κίσινγκερ συνέβη το 1982. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι, φέρεται να άρπαξε από το λαιμό έναν διαμαρτυρόμενο που παρενοχλούσε τον σύζυγό της. Η προειδοποίησή της, «Θέλεις να φας μπουνιά;», έγινε γνωστή.

Αργότερα, ένας δικαστής αθώωσε την Κίσινγκερ από την κατηγορία του πλημμελήματος της επίθεσης. Η απόφαση βασίστηκε στο σκεπτικό ότι η πράξη της «ήταν μια αυθόρμητη, κάπως ανθρώπινη αντίδραση σε μια προσβλητική δήλωση, καθώς και ανησυχία για την κατάσταση του συζύγου της». Το ζευγάρι ταξίδευε προς τη Βοστώνη, όπου ο Χένρι Κίσινγκερ επρόκειτο να υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν.

Το ύψος που θαύμασε ο Μάο Τσε Τουνγκ

Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν πιο ψηλή από τον σύζυγό της, καθώς και από πολλούς άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Το ύψος της αποτέλεσε μάλιστα αντικείμενο θαυμασμού από τον Κινέζο Μάο Τσε Τουνγκ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης το 1975 στο Ζονγκνάνχαϊ. Βίντεο από αυτή τη συνάντηση έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας τη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit