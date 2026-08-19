Τουρκία: Έτοιμη για εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία

Η Τουρκία προετοιμάζεται για την έναρξη εκτεταμένων δραστηριοτήτων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην επικράτεια της Συρίας, σε στενή συνεργασία με τη Δαμασκό. Την ετοιμότητα της Άγκυρας για την υλοποίηση αυτών των ενεργειακών σχεδίων ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη συριακή πρωτεύουσα.

Προετοιμασία για σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε συγκεκριμένα ότι η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO, μαζί με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους. Αυτές οι εταιρείες είναι πλέον έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμολογικές έρευνες, οι οποίες αποτελούν το πρώτο στάδιο για την αξιολόγηση των κοιτασμάτων.

Πέραν των σεισμολογικών ερευνών, οι τουρκικές εταιρείες είναι επίσης έτοιμες να προχωρήσουν σε γεωτρήσεις εξερεύνησης. Οι δραστηριότητες αυτές θα διεξαχθούν τόσο στις χερσαίες περιοχές της Συρίας όσο και στα ανοικτά των ακτών της, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πιθανών κοιτασμάτων. Η ανακοίνωση έγινε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Δαμασκό, στην οποία συμμετείχε και ο Σύρος υπουργός Ενέργειας, Μοχαμάντ αλ Μπασίρ, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Συνεργασία με τη Δαμασκό στον τομέα της ενέργειας

Ο κ. Μπαϊρακτάρ τόνισε ρητά ότι η Άγκυρα είναι πλήρως προετοιμασμένη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για την εξόρυξη τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου εντός της Συρίας. Αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια κοινή προσπάθεια για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της περιοχής, με στόχο την αμοιβαία ωφέλεια.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αναζήτηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της ενέργειας, όπως φάνηκε από τις συζητήσεις και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά την επίσκεψη. Η παρουσία και των δύο υπουργών Ενέργειας στην κοινή συνέντευξη Τύπου υπογραμμίζει το επίπεδο της δέσμευσης για την ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων.

Διεύρυνση των ενεργειακών δραστηριοτήτων της Τουρκίας

Η Τουρκία, παράλληλα με τα σχέδια για τη Συρία, έχει ήδη αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες εξερεύνησης και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO, για παράδειγμα, πραγματοποιεί γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, επιδεικνύοντας μια ευρύτερη στρατηγική επέκτασης.

Επιπλέον, η ίδια κρατική εταιρεία έχει εξασφαλίσει άδεια για την αναζήτηση πετρελαίου στα υπεράκτια κοιτάσματα της Λιβύης. Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια της Τουρκίας να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας και να ενισχύσει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, πέρα από τα στενά γεωγραφικά της όρια.

Αναβάθμιση υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο υπουργός Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε επίσης ότι Τουρκία και Συρία θα θέσουν σε λειτουργία νέες υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτή η αναβάθμιση αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στη χωρητικότητα μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η νέα αυτή υποδομή θα τριπλασιάσει τη σημερινή χωρητικότητα, φτάνοντας σε πάνω από 800 μεγαβάτ. Αυτό το βήμα κρίνεται σημαντικό για την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης και την αύξηση της σταθερότητας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Μη δεσμευτική συμφωνία για φωσφορικά άλατα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τούρκου υπουργού Ενέργειας στη Δαμασκό, υπεγράφη και μια μη δεσμευτική συμφωνία που αφορά τους πόρους φωσφορικών αλάτων. Η συμφωνία αυτή συνήφθη μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας εξόρυξης MTA IC και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων της Συρίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας, η συγκεκριμένη συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας ενδεχόμενης κοινοπραξίας. Μια τέτοια κοινοπραξία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινές προσπάθειες για την εξερεύνηση και αξιοποίηση των φωσφορικών κοιτασμάτων, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Πηγή: Topontiki