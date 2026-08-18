Η ξηρασία αποκάλυψε στον Τίβερη τη γέφυρα του Νέρωνα 2.000 ετών

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Ρώμη οδήγησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τη στάθμη των υδάτων του ποταμού Τίβερη. Ως αποτέλεσμα, ήρθαν ξανά στο φως τμήματα της αρχαίας Γέφυρας του Νέρωνα, μιας κατασκευής ηλικίας περίπου 2.000 ετών, η οποία συνήθως βρίσκεται εξ ολοκλήρου κάτω από το νερό. Το σπάνιο αυτό αρχαιολογικό θέαμα, κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, προσφέρει στους αρχαιολόγους μια μοναδική ευκαιρία για μελέτη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σοβαρή υδατική κρίση που πλήττει την περιοχή.

Η αποκάλυψη της αρχαίας γέφυρας

Η λεγόμενη Γέφυρα του Νέρωνα, γνωστή και ως Pons Neronianus, επανεμφανίστηκε στον Τίβερη ποταμό, προσφέροντας σε αρχαιολόγους και επισκέπτες μια σπάνια εικόνα της αρχαίας Ρώμης. Η κατασκευή, ηλικίας περίπου 2.000 ετών, βρίσκεται συνήθως εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του νερού, αλλά φέτος η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει τόσο πολύ ώστε να είναι ορατοί ακόμη και ολόκληροι λίθοι της.

Η εμφάνιση αυτών των αρχαίων απομειναρίων, στο κέντρο της Ρώμης, αποτελεί ένα σπάνιο αρχαιολογικό θέαμα. Η υποχώρηση των νερών επιτρέπει στους ειδικούς να μελετήσουν τη γέφυρα με τρόπο που δεν είναι εφικτός υπό κανονικές συνθήκες, αναδεικνύοντας ένα κομμάτι της αρχαίας Ρώμης που παρέμενε κρυμμένο για αιώνες.

Η υδατική κρίση και οι αιτίες της

Η σημαντική πτώση της στάθμης του Τίβερη οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες και το παρατεταμένο, ξηρό καλοκαίρι που βιώνει η Ρώμη. Η ροή του ποταμού, ο οποίος τροφοδοτείται από παραποτάμους που κατεβαίνουν από τα βόρεια Απέννινα, έχει πέσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό των συνήθων επιπέδων για αυτή την εποχή του χρόνου.

Ο Τζοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης για τη διαχείριση των υδάτων, έκανε λόγο για μια σοβαρή κρίση νερού. Ο ίδιος επεσήμανε ότι, παρόλο που υπήρξαν σχετικά άφθονες βροχοπτώσεις τον περασμένο χειμώνα, ακολούθησαν μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, οι οποίες οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση.

Ιστορικά στοιχεία της γέφυρας

Παρά την ονομασία της ως Γέφυρα του Νέρωνα, οι μελετητές πιστεύουν ότι η κατασκευή είναι παλαιότερη από την εποχή της βασιλείας του Νέρωνα. Πιθανότατα ανεγέρθηκε από τον αυτοκράτορα Καλιγούλα γύρω στο 39 μ.Χ., με σκοπό να λειτουργήσει ως θριαμβευτικό μνημείο. Αργότερα, η γέφυρα συνδέθηκε με το όνομα του Νέρωνα, ο οποίος ήταν ανιψιός του Καλιγούλα και κυβέρνησε από το 54 έως το 68 μ.Χ.

Η αρχαιολόγος της υπηρεσίας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης, Αντονέλα Μπονίνι, σημείωσε ότι ο Νέρων είναι το πρόσωπο που έχει συνδεθεί περισσότερο με την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, στο Τσίρκο του Νέρωνα, το οποίο βρισκόταν στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το Βατικανό, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος, γεγονός που ενισχύει την ιστορική σημασία της περιοχής.

Άλλα ευρήματα και προηγούμενες εμφανίσεις

Η υποχώρηση των νερών του Τίβερη δεν αποκάλυψε μόνο τα αρχαία κατάλοιπα της γέφυρας. Σε άλλα σημεία του ποταμού, εμφανίστηκαν επίσης διάφορα σύγχρονα αντικείμενα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, ψυγεία, ακόμη και ένα αυτοκίνητο, μετατρέποντας τον ποταμό σε ένα ιδιότυπο «παράθυρο» προς το παρελθόν και το παρόν της πόλης.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα ερείπια της Γέφυρας του Νέρωνα γίνονται ορατά. Η τελευταία φορά που είχαν εμφανιστεί ήταν κατά τη διάρκεια μιας αντίστοιχης περιόδου ξηρασίας, το έτος 2022, γεγονός που υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη φύση του φαινομένου της πτώσης της στάθμης των υδάτων.

Πηγή: Topontiki