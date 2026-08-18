Ουκρανία: Δέκα νεκροί και δεκαεπτά τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου, η ανατολική Ουκρανία βρέθηκε αντιμέτωπη με φονική ρωσική πυραυλική επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε δεκαεπτά πολίτες στην περιοχή του Χάρκοβου. Την ίδια ώρα, ένα κύμα από 147 drones σφυροκοπούσε το Κίεβο και τη Ζαπορίζια, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι αντέδρασε δηλώνοντας ότι η χώρα του «σίγουρα θα απαντήσουμε σε αυτό το ρωσικό πλήγμα».

Φονικό πλήγμα στην περιοχή του Χάρκοβου

Η ρωσική πυραυλική επίθεση είχε ως στόχο την κοινότητα Πετσενίγκι, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το πλήγμα της Τρίτης 18 Αυγούστου προκάλεσε τον θάνατο δέκα ανθρώπων. Ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής, Όλεχ Σινιεχούμποφ, διευκρίνισε μέσω του Telegram ότι αρχικά αναφέρθηκαν οκτώ τραυματίες, ωστόσο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε αργότερα σε δεκαεπτά. Ο κ. Σινιεχούμποφ δήλωσε επίσης ότι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ανέφερε, βάσει προκαταρκτικών πληροφοριών, ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε δύο μικρούς πυραύλους κρουζ τύπου «Banderol» στην επίθεση αυτή. Τα σωστικά συνεργεία και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν επί τόπου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πλήγματος και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές

Οι συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην κοινότητα Πετσενίγκι ήταν εκτεταμένες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές. Συγκεκριμένα, δέκα κατοικίες υπέστησαν ζημιές από το πλήγμα, ενώ επλήγησαν επίσης μια καφετέρια, ένα ταχυδρομείο και ένα κατάστημα. Αυτά τα κτίρια βρίσκονται σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση, περιτριγυρισμένη από κτίρια κατοικιών, όπως περιέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Επιπλέον, από το πλήγμα υπέστησαν φθορές τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα, προσθέτοντας στις υλικές καταστροφές που προκλήθηκαν στην περιοχή. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο σημείο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης.

Κύμα επιθέσεων με drones σε Κίεβο και Ζαπορίζια

Παράλληλα με την πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο, η Ρωσία εξαπέλυσε και ένα εκτεταμένο κύμα επιθέσεων με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά, 147 drones χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ευρεία επίθεση, η οποία σφυροκοπούσε το Κίεβο και τη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, από τα 147 drones που εξαπολύθηκαν, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν ή να αναχαιτίσουν 11 από αυτά. Οι επιθέσεις αυτές προσέθεσαν ένα επιπλέον επίπεδο έντασης στην κατάσταση ασφαλείας των ουκρανικών πόλεων.

Η αντίδραση του προέδρου Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι αντέδραξε άμεσα στα πλήγματα, δηλώνοντας την αποφασιστικότητα της χώρας του να απαντήσει. Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «σίγουρα θα απαντήσουμε σε αυτό το ρωσικό πλήγμα» και κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να σταματήσουν τέτοιου είδους ενέργειες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χρησιμοποίησε επίσης την πλατφόρμα Χ για να περιγράψει την επίθεση στο Πετσενίγκι, τονίζοντας τη βαρβαρότητα του χτυπήματος σε μια περιοχή με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και κατοικίες. Τα λόγια του υπογράμμισαν την τραγωδία των αμάχων θυμάτων και την ανάγκη για διεθνή αντίδραση.

Αυξημένος αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων

Η πρόσφατη επίθεση έρχεται σε μια περίοδο που ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία έχει αυξηθεί σημαντικά, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές. Ειδικότερα, έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU) κατέδειξε ότι ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους πολίτες στη χώρα από τον Μάιο του 2002.

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα, καταγράφηκαν 437 νεκροί και 2.610 τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την κλιμάκωση των συνεπειών του πολέμου για τους πολίτες της Ουκρανίας, αναδεικνύοντας το βαρύ τίμημα που πληρώνει ο άμαχος πληθυσμός.

Πηγή: Newsit