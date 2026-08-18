Οργή στην Κολομβία: Στην παραλία ο υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής μετά τον φονικό σεισμό

Στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων βρέθηκε τη Δευτέρα ο νέος υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, Χάιμε Αντρές Μπελτράν. Αφορμή στάθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που γνώρισαν ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία ο υπουργός εμφανίζεται σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία της Καραϊβικής, στην πόλη Σάντα Μάρτα. Η παρουσία του στην παραλία καταγράφηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τον φονικότερο σεισμό του αιώνα που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του σχεδόν 300 νεκρούς και χιλιάδες αστέγους.

Έντονες επικρίσεις για τον υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής

Το σαββατοκύριακο που πέρασε, ο Χάιμε Αντρές Μπελτράν, υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής, απαθανατίστηκε μαζί με την οικογένειά του σε παραλία. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν άμεσα την οργή της κοινής γνώμης, καθώς κυκλοφόρησαν λίγα 24ωρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που συγκλόνισε τη δυτική Κολομβία.

Την ίδια περίοδο, χιλιάδες κάτοικοι της χώρας, οι οποίοι έμειναν άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής, αναγκάζονται να κοιμούνται σε σκηνές ή σε ευκαιριακά καταλύματα. Η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα χαλάρωσης του υπουργού και την τραγική κατάσταση των σεισμόπληκτων προκάλεσε ένα κύμα δυσαρέσκειας.

Ο φονικός σεισμός που συγκλόνισε τη χώρα

Η Κολομβία επλήγη από έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τη 10η Αυγούστου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο χειρότερος σεισμός αυτού του αιώνα. Η σεισμική δόνηση σάρωσε τη δυτική Κολομβία, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους.

Οι συνέπειες του σεισμού ήταν δραματικές για την κατοικία, καθώς σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν, είτε εν μέρει είτε ολοσχερώς. Πάρκα και δρόμοι σε μεγάλες πόλεις όπως η Κάλι, η Περέιρα, αλλά και σε άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό, έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς για τους αστέγους. Μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ενώ οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια είναι ολοένα και πιο πιεστικές.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κατηγορίες

Η παρουσία του υπουργού στην παραλία, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αριστερής αντιπολίτευσης. Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τόνισαν πως ετοιμάζονται να υποβάλουν πρόταση μομφής σε βάρος του υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής, Χάιμε Αντρές Μπελτράν.

Οι κατηγορίες που προσάπτονται στον υπουργό αφορούν την αμέλεια, αν όχι την παράβαση καθήκοντος, σε μια περίοδο που χιλιάδες οικογένειες χρειάζονται άμεσα βοήθεια και η κρίση αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του. Η αντιπολίτευση θεωρεί απαράδεκτη την απόφασή του να κάνει «διακοπές» εν μέσω μιας τόσο σοβαρής κατάστασης.

Η απάντηση του Χάιμε Αντρές Μπελτράν

Αντιμέτωπος με το κύμα των επικρίσεων, ο υπουργός Μπελτράν προσπάθησε χθες να αντιπαρέλθει τις κατηγορίες. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, διαβεβαίωσε ότι δεν πήγε να κάνει διακοπές. Εξήγησε ότι ήθελε να περάσει μερικές ώρες με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, καθώς είχε να τους δει μέρες.

Στην ίδια δήλωση, ο υπουργός τόνισε πως μετά από αυτό το σύντομο διάστημα, «επέστρεψε αμέσως» στη δουλειά του. Η υπεράσπιση αυτή έγινε εν μέσω της γενικευμένης οργής και των απαιτήσεων για εξηγήσεις σχετικά με την παρουσία του σε παραλία, ενώ η χώρα θρηνεί και μετρά τις πληγές της από τον φονικό σεισμό.

Το πολιτικό σκηνικό και ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια

Ο σεισμός έπληξε την Κολομβία μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, υπό τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου. Ο πρόεδρος, νέος στην πολιτική, έκανε την τελευταία εβδομάδα επισκέψεις-αστραπές σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό και υποσχέθηκε επιδοτήσεις.

Ωστόσο, και ο ίδιος ο πρόεδρος δέχτηκε επικρίσεις. Συγκεκριμένα, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επικρίθηκε για τη διανομή μπαλών ποδοσφαίρου αντί για ουσιαστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη. Το πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κρίση του σεισμού και τις αντιδράσεις για τη διαχείρισή της.

Πηγή: Topontiki