Αιματηρό επεισόδιο σε λύκειο των Φιλιππίνων: Νεκρός μαθητής, αυτοκτόνησε ο δράστης

Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλονίζει τις Φιλιππίνες, καθώς ένας μαθητής έχασε τη ζωή του από πυρά μέσα σε καθολικό λύκειο. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος ήταν επίσης μαθητής του ιδρύματος, αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο, στην πόλη της Σαμποάνγκα, όπου λειτουργεί και λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο. Αυτή η περιοχή βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μανίλα, και το περιστατικό αποτελεί το δεύτερο του είδους του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, ο μαθητής που διέπραξε την επίθεση εισήλθε στο σχολείο έχοντας στην κατοχή του τόσο ένα πιστόλι όσο και ένα τουφέκι. Αμέσως μετά την είσοδό του, άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες του λυκείου, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει το όπλο εναντίον του εαυτού του, θέτοντας τέλος στη ζωή του.

Ο δήμαρχος της Σαμποάνγκα, Χάιμερ Ολάσο, παρείχε λεπτομέρειες για την πορεία της επίθεσης, αναφέροντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι ο δράστης αρχικά πυροβόλησε εναντίον ενός εκπαιδευτικού που καθόταν στο γραφείο του. Φαίνεται όμως πως αστόχησε, και κατόπιν κατευθύνθηκε σε μια άλλη αίθουσα, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν άλλον μαθητή. Κατά τις αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, άλλοι τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού.

Η τοποθεσία και το ιστορικό των περιστατικών

Το τραγικό επεισόδιο έλαβε χώρα στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο, το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Σαμποάνγκα, στην περιοχή του δυτικού Μιντανάο. Το πανεπιστήμιο αυτό φιλοξενεί και το καθολικό λύκειο όπου σημειώθηκε η επίθεση, μια τοποθεσία που απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, τη Μανίλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το περιστατικό αποτελεί το δεύτερο του είδους του που καταγράφεται στο εσωτερικό εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μόλις δύο μηνών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μια ανησυχητική επανάληψη παρόμοιων πράξεων βίας σε σχολικούς χώρους, προκαλώντας προβληματισμό.

Σοκαριστικό βίντεο και η έρευνα των αρχών

Ένα απόσπασμα βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης και φέρεται να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Facebook, αποτυπώνει τη συγκλονιστική στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό το βίντεο, είναι ορατή η κάνη ενός όπλου καθώς ο μαθητής-δράστης κινείται σε έναν διάδρομο του σχολείου, προτού κατευθυνθεί προς μια αίθουσα και αρχίσει να πυροβολεί. Στιγμές πανικού καταγράφονται, με παιδιά που φορούν σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς την έξοδο, σε μια προσπάθεια να διαφύγουν από τον κίνδυνο.

Ο λογαριασμός του νεαρού δράστη στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης έχει πλέον απενεργοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σίλα Τσανγκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια εκτεταμένη έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο των αρχών να εξακριβώσουν τον ακριβή λόγο και τα κίνητρα που οδήγησαν στη διάπραξη αυτής της φονικής επίθεσης.

Προηγούμενη άσκηση ασφαλείας στο σχολείο

Το σχολικό ίδρυμα, το οποίο επιβεβαίωσε επισήμως τους δύο θανάτους – τόσο του μαθητή που έπεσε θύμα της επίθεσης όσο και του δράστη που αυτοκτόνησε – είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα μια άσκηση για την αντιμετώπιση επίθεσης ενόπλου. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι υπήρχε μια αναγνώριση του ενδεχομένου τέτοιων κινδύνων και μια προσπάθεια προετοιμασίας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αποτραπεί το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε.

Πηγή: Newsbeast