Η Σακίρα στη σεισμόπληκτη Κολομβία: Υπόσχεση για 1 εκατ. δολάρια και ανοικοδόμηση σχολείων

Η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα βρέθηκε στο πλευρό των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία. Κατά την επίσκεψή της, η καλλιτέχνιδα υποσχέθηκε να προσφέρει οικονομική βοήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με στόχο την ανοικοδόμηση και επισκευή σχολείων στην πληγείσα χώρα. Η πρωτοβουλία της επικεντρώνεται στην υποστήριξη των παιδιών και των νέων, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επίσκεψη στην καρδιά της καταστροφής

Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου, μεγέθους 7,4 βαθμών, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους. Μαζί της βρέθηκε και ο Αμερικανός φιλάνθρωπος Χάουαρντ Μπάφετ, σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ο νομός Τσοκό είναι μία φτωχή περιοχή της βορειοδυτικής Κολομβίας, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών. Η παρουσία της Σακίρα εκεί υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική βοήθεια προς τους κατοίκους που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.

Η μακροχρόνια δράση του ιδρύματος Pies Descalzos

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ δήλωσε ότι το ίδρυμά της, Pies Descalzos, δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο νομό εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Το ίδρυμα έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της ανέγερσης σχολείων και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και νέους της περιοχής.

Η μακροχρόνια παρουσία του Pies Descalzos στο Τσοκό δείχνει τη δέσμευση της Σακίρα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την παροχή ευκαιριών στις ευάλωτες κοινότητες του νομού, πολύ πριν από την πρόσφατη καταστροφή.

Οι εκτεταμένες ζημιές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ο καταστροφικός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των σχολείων βρίσκεται στον νομό Τσοκό, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης για τις τοπικές κοινότητες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, την πρωτεύουσα του νομού, η Σακίρα εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία. «Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν (…) και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η τραγουδίστρια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη.

Η δωρεά του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και οι στόχοι

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για μια σειρά από κρίσιμες ενέργειες. Κυρίως, θα γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ προβλέπεται και η ανοικοδόμηση ενός ιδρύματος τεχνικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η δωρεά θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή 10 νέων σχολείων, προσφέροντας σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για τους μαθητές του Τσοκό. Η δέσμευση αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ομαλότητας και στην εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά της περιοχής.

Η δέσμευση της Σακίρα για τους κατοίκους του Τσοκό

Η Σακίρα εξέφρασε τη δέσμευσή της να παραμείνει στο πλευρό των κατοίκων του Τσοκό. «Το compromiso είναι να μην αφήσουμε το χέρι των κατοίκων του Τσοκό μέχρι να μπορέσει ο καθένας τους να έχει μια κανονική ζωή, μέχρι κάθε παιδί να μπορέσει να επιστρέψει στο σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «είμαστε πολύ συγκινημένοι (…) Υπάρχει ένα ιστορικό χρέος με το Τσοκό (…) Θα αφιερώσω τις προσωπικές μου προσπάθειες σε…».

Η δήλωσή της αναδεικνύει την προσωπική της αφοσίωση στην αποκατάσταση της περιοχής και την πεποίθησή της ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν μέχρι την πλήρη ανάκαμψη των κοινοτήτων.

Πηγή: Newsit