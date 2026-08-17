Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται: Ιρανός στρατηγός απειλεί τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Σε μια λεπτή ισορροπία βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σήμερα εκπνέει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η λήξη της συμφωνίας αφήνει ασαφές το τοπίο για την επόμενη μέρα στην περιοχή, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη ξεκινήσει ανταλλαγή απειλών.

Λήξη συμφωνίας και απουσία προόδου

Μετά την πάροδο 60 ημερών από την αρχική συμφωνία, δεν έχει καταγραφεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη που να υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν οδεύουν προς την έναρξη σταθερών και μόνιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από την έναρξη απειλών και την παραμονή της έντασης σε υψηλά επίπεδα.

Η συμφωνία προέβλεπε την αναστολή των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, θα επιχειρούνταν η επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Μετά το πέρας των 60 ημερών, η κατάσταση στη θαλάσσια κυκλοφορία έχει βελτιωθεί ελάχιστα. Τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα. Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη διατηρεί τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει αντίστοιχες ενέργειες σε βάρος των ιρανικών λιμανιών.

Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, έναν θαλάσσιο δίαυλο στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ευθεία απειλή από Ιρανό στρατηγό

Εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης, Ιρανός στρατιωτικός διοικητής εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Αφορμή στάθηκε η πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να χαρακτηρίσει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρύξει τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο αμερικανικό έδαφος.

Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του ιρανικού στρατού, προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB και την κρατική ιρανική τηλεόραση, ο Χαταμί δήλωσε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αστείο, καθώς αποτελεί «μεγάλο λάθος» να αστειεύεται κανείς με το ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «εδώ είναι Ιράν και υπάρχουν υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια».

Ισχυρισμοί για απομάκρυνση αμερικανικών δυνάμεων

Ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά απομακρυνθεί από την περιοχή, έχοντας «εκδιωχθεί». Πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν ή στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας τους. «Το Ιράν δεν θα το επιτρέψει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χρηματική αμοιβή για Αμερικανούς στρατιώτες

Ακόμη μεγαλύτερη ένταση προκαλεί η ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για χρηματική αμοιβή. Συγκεκριμένα, προσφέρεται ποσό ύψους 30.000 δολαρίων για τη σύλληψη ή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών ή στρατιωτικών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 5 δισεκατομμύρια τομάν.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υποστράτηγου Χαταμί, όπως μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η αμοιβή φέρεται να διπλασιάζεται στην περίπτωση που η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιηθεί από γυναίκα. «Οι θαρραλέες Ιρανές που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια θα λάβουν διπλάσια αμοιβή», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit