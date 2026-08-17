Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ δεν είναι πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι από αυτή την εξέλιξη, η Ευρώπη θα είναι η χαμένη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Al Muqabala» του Al Jazeera Arabic, όπου ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα.

Η στάση της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν εμφανίζεται πρόθυμη να δεχθεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει δεχθεί την Τουρκία στους κόλπους της εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να την δεχθεί ούτε στην επόμενη περίοδο. Κατά τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, η χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Αυτή η θέση, σύμφωνα με το τουρκικό NTV, βασίζεται στην εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρόθυμη να δεχθεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος.

Η συνέντευξη και τα κρίσιμα θέματα

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Al Muqabala» του Al Jazeera Arabic, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε πλήθος κρίσιμων θεμάτων. Μεταξύ αυτών ήταν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35 και η νέα αμυντική συμφωνία της Μέκκας.

Επιπλέον, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Αίγυπτο, τα Στενά του Ορμούζ, τη Συρία, τη Γάζα, τον Λίβανο, το Σουδάν και τη Λιβύη. Η ευρεία θεματολογία της συνέντευξης υπογραμμίζει την προσπάθεια της Άγκυρας να διατυπώσει τις θέσεις της σε σημαντικά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Το ζήτημα των F-35 και η αμυντική συμφωνία της Μέκκας

Σε αναφορά του στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35» και ότι «περιμένει να τηρηθεί». Η δήλωση αυτή αφορά τις προσδοκίες της Τουρκίας σχετικά με την προμήθεια των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην Κοινή Συμφωνία Άμυνας που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν και προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία αυτή «έστειλε σημαντικό μήνυμα στον κόσμο», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του νέου αμυντικού σχήματος, αναφέροντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Αίγυπτος.

Στενά του Ορμούζ και η κατάσταση στη Γάζα

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η επαναλειτουργία τους. Όπως είπε, το να παραμείνουν κλειστά τα στενά δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Τουρκία στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τη στήριξή της. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τον πόλεμο στην περιοχή, τονίζοντας τη σταθερή θέση της Τουρκίας έναντι των εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos