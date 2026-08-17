Αν η Meta χάσει αυτή τη δίκη, το Facebook και το Instagram μπορεί να αλλάξουν για πάντα

Ο τεχνολογικός κολοσσός Meta αντιμετωπίζει σοβαρές νομικές προκλήσεις, καθώς μια δίκη που θα ξεκινήσει την Τρίτη μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και την εταιρεία του. Η δίκη προέρχεται από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης. Οι πολιτείες αυτές υποστηρίζουν ότι η Meta έχει παραβιάσει πολλές διατάξεις της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών, σύμφωνα με το BBC.

Οι πολιτείες όχι μόνο ζητούν αποζημιώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά απαιτούν και αλλαγές στις πλατφόρμες Instagram και Facebook. Μεταξύ των προτάσεων τους είναι η κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των «likes» και η αποφυγή του ατελείωτου σκρολαρίσματος («infinite scroll»).

Απαιτήσεις για αλλαγές

Εάν η Meta χάσει αυτή τη δίκη, μπορεί να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που οι νέοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολιτείες ζητούν επίσης:

- Να εφαρμοστεί διαδικασία γονικής επαλήθευσης για τους έφηβους χρήστες. - Να τροποποιηθούν οι «αλγόριθμοι προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη». - Να αφαιρεθούν φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση των χρηστών. - Να καταργηθεί η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο. - Να απαγορευτεί η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών. - Να καταργηθούν οι αναρτήσεις που εξαφανίζονται ή είναι διαθέσιμες για περιορισμένο χρόνο, όπως τα Instagram Stories.

Αυτές οι λειτουργίες είναι κεντρικές για την εμπειρία των χρηστών στις πλατφόρμες της Meta και έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και των παιδιών, όσο το δυνατόν περισσότερο στις εφαρμογές.

Αντιδράσεις της Meta

Η Meta έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς που την κατηγορούν. «Διαφωνούμε έντονα με αυτές τις κατηγορίες και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα καταδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων ανθρώπων», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η δίκη διεξάγεται σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, όπου η δικαστής έχει αποκτήσει φήμη για την οξυδέρκεια και τη σαφήνεια των αποφάσεών της. Σε πρόσφατη απόφαση, δικαστής στο Νέο Μεξικό επέβαλε στην Meta πρόστιμο ύψους 942 εκατομμυρίων δολαρίων, απαιτώντας αλλαγές παρόμοιες με αυτές που ζητούν τώρα οι πολιτείες.

Επιπτώσεις και μελλοντικά βήματα

Αν και η απόφαση του δικαστή στο Νέο Μεξικό αφορά μόνο την πολιτεία αυτή, εάν οι 30 πολιτείες δικαιωθούν στη δίκη τους, η Meta θα αναγκαστεί να εφαρμόσει αλλαγές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Εάν η Meta προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές, θα σηματοδοτήσει μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βιώνουν τις πλατφόρμες της. Οι μετρήσεις των «likes», οι οποίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας στο Facebook από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, θεωρούνται όλο και περισσότερο ως μηχανισμός που μπορεί να ενισχύει αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα στους νέους.