Ρωσικές μυστικές βάσεις drones απειλούν το ΝΑΤΟ με επιθέσεις βαθιά στην Ευρώπη

Η Ρωσία αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο μυστικών βάσεων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με δεκάδες νέες ράγες εκτόξευσης. Ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις είναι μεγαλύτερες, σχεδιασμένες για drones μακράς εμβέλειας και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ που δημοσιεύει η βρετανική Telegraph. Οι νέες αυτές υποδομές φέρεται να απειλούν στόχους βαθιά μέσα στην Ευρώπη, εντείνοντας την ανησυχία στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Η αποκάλυψη των μυστικών εγκαταστάσεων

Η δημοσιογραφική έρευνα της Telegraph, η οποία βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, εντόπισε τουλάχιστον δέκα εγκαταστάσεις εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Από αυτές τις εγκαταστάσεις, ορισμένες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός που υπογραμμίζει την άμεση επιχειρησιακή τους αξία.

Συνολικά, οι ερευνητές κατέγραψαν τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης, με περίπου 20 από αυτές να εμφανίζονται μεγαλύτερες από τις συνήθεις. Η ανάλυση της DroneSec υποδεικνύει ότι το αυξημένο μήκος τους πιθανότατα συνδέεται με τη δυνατότητα εκτόξευσης των νεότερων ρωσικών drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία δυνητικά απειλούν μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Η Ρωσία αξιοποιεί τόσο υφιστάμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικά αεροδρόμια, όσο και νέες θέσεις που δημιουργούνται σε αγροτικές περιοχές, ακόμη και κοντά σε χωριά.

Στρατηγικοί στόχοι και αυξημένη εμβέλεια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο βασικός στόχος της Ρωσίας με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου είναι η συστηματική εξάντληση και διάσπαση της ουκρανικής αεράμυνας. Παράλληλα, οι βάσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν χώρες του ΝΑΤΟ «εντός εμβέλειας» πιθανών επιθέσεων. Η Telegraph επισημαίνει ότι η νέα υποδομή θα μπορούσε, σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, να επιτρέψει στη Μόσχα να απειλήσει στόχους βαθιά μέσα στην Ευρώπη.

Η δυνατότητα εκτόξευσης drones μεγάλης εμβέλειας από αυτές τις βάσεις δημιουργεί ένα νέο στρατηγικό πρόβλημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι τουλάχιστον 20 από τις εγκαταστάσεις διαθέτουν διευρυμένο σχεδιασμό, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, συνδέεται με την ανάπτυξη νέων drones μεγάλης εμβέλειας με αεριωθούμενους κινητήρες και υψηλότερες ταχύτητες, ενισχύοντας την απειλή για δυνητικούς στόχους στην Ευρώπη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Οι νέες ρωσικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης drones διαθέτουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, σε μία από τις εγκαταστάσεις υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 1.000 drones ταυτόχρονα. Επιπλέον, σε αρκετές στρατηγικές βάσεις κατασκευάζονται επιπλέον ράγες εκτόξευσης, γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση για μαζικές εκτοξεύσεις.

Πρόκειται για μηχανικούς καταπέλτες που επιτρέπουν την ταχεία εκτόξευση βαρέων drones σταθερής πτέρυγας χωρίς την ανάγκη συμβατικών διαδρόμων. Αυτή η τεχνολογία προσδίδει ευελιξία και ταχύτητα στις επιχειρήσεις, επιτρέποντας την ανάπτυξη και χρήση των drones από ποικίλες τοποθεσίες, ακόμη και σε αγροτικές περιοχές ή κοντά σε χωριά, όπως έχει καταγραφεί.

Ενίσχυση ρωσικών δυνατοτήτων και ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Η αποκάλυψη για τις νέες βάσεις έρχεται λίγες μέρες μετά την είδηση του διορισμού από τον Βλαντίμιρ Πούτιν του Ντενίς Λιάμιν στη θέση του διοικητή των νέων ρωσικών Δυνάμεων αρμόδιων για τις επιχειρήσεις με drones. Αυτή η εξέλιξη εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, καθώς η Μόσχα ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές της να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones.

Η έκταση της ανάπτυξης αυτών των υποδομών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Η δυνατότητα συγκέντρωσης και ταυτόχρονης εκτόξευσης μεγάλου αριθμού drones αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ρωσίας και δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αεράμυνα, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει μια εξελισσόμενη απειλή. Η Μόσχα φέρεται να εξελίσσει ταχύτατα τα drones τύπου «Geran», τα οποία αποτελούν τη ρωσική εκδοχή αντίστοιχων συστημάτων.

Ο ρόλος των βάσεων στις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Οι νέες υποδομές δεν αφορούν μόνο σε μια μελλοντική απειλή, αλλά έχουν ήδη ενεργό ρόλο στις τρέχουσες επιχειρήσεις. Επτά από τις δέκα εγκαταστάσεις που εντόπισε η Telegraph έχουν ήδη συνδεθεί με πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου. Η εγγύτητά τους στην Ουκρανία επιτρέπει στη Μόσχα να εξαπολύει μεγαλύτερο αριθμό drones, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο πτήσης τους μέχρι τους στόχους, γεγονός που καθιστά τις επιθέσεις πιο αποτελεσματικές και δυσκολότερες στην αντιμετώπιση.

Η στρατηγική αυτή ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ικανότητα αποθήκευσης και ταχείας εκτόξευσης μεγάλου αριθμού drones, δείχνει μια συστηματική προσπάθεια της Ρωσίας να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τόσο για την τρέχουσα σύγκρουση όσο και για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis