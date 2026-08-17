Η τραγική κατάληξη της «φιλίας με προνόμια» και το παιχνίδι «ρώσικη ρουλέτα»

Μια 19χρονη από τη Βιρτζίνια κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, έπειτα από τον θάνατο ενός 28χρονου άνδρα, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση «φίλων με προνόμια». Ο Σέιν Μπρουκς πυροβολήθηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ενός ερωτικού παιχνιδιού που οι Αρχές περιέγραψαν ως «ρώσικη ρουλέτα».

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 5ης Μαρτίου στη Βιρτζίνια Μπιτς. Η Έμπερ ΜακΣπάντεν αντιμετωπίζει κατηγορία για τον θάνατο του Μπρουκς, ο οποίος σημειώθηκε υπό συνθήκες που προκαλούν σοκ.

Το μοιραίο παιχνίδι

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι δύο βρέθηκαν σε δωμάτιο γεμάτο όπλα και μαχαίρια και αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Η ΜακΣπάντεν φέρεται να παρέδωσε στον Μπρουκς ένα περίστροφο που περιείχε μία πραγματική σφαίρα. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής ντετέκτιβ της αστυνομίας, ο κύλινδρος του όπλου περιστρεφόταν και ελέγχονταν ώστε να διαπιστωθεί ότι η σφαίρα δεν ήταν στη θέση της.

Ωστόσο, στην τελευταία προσπάθεια, ο Μπρουκς πάτησε επανειλημμένα τη σκανδάλη και το όπλο εκπυρσοκρότησε, χτυπώντας τον στον λαιμό. Η αστυνομία κλήθηκε για πυροβολισμό γύρω στη 1:09 τα ξημερώματα και όταν έφτασε, βρήκε τον Μπρουκς σοβαρά τραυματισμένο, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται επιτόπου. Στο δωμάτιο εντοπίστηκαν επτά όπλα, εκ των οποίων δύο περίστροφα πάνω στο κρεβάτι, με το ένα να αναγνωρίζεται ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τον θανάσιμο πυροβολισμό.

Teen charged after 'friends with benefits' lover fatally shot during 'Russian roulette' foreplay: cops https://t.co/iWUO5d7gST pic.twitter.com/HXJHkpYWiE — New York Post (@nypost) August 17, 2026

Η σχέση και οι κατηγορίες

Η σχέση των δύο ατόμων συζητήθηκε επίσης στο δικαστήριο, με τον ντετέκτιβ να την περιγράφει ως «φιλία με προνόμια». Ωστόσο, η οικογένεια της ΜακΣπάντεν διαψεύδει αυτή την περιγραφή, υποστηρίζοντας ότι οι δύο δεν ήταν σύντροφοι και ότι δεν γνώριζαν τον Μπρουκς. Η 19χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με τον δικαστή να κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση ενώπιον μεγάλου ενόρκου.

Η δικηγόρος της, Αρτίσα Γκρεγκ, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα και ότι η πελάτισσά της δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο. «Πρόκειται για μια τραγωδία για την οποία η πελάτισσά μου μετανιώνει βαθιά», ανέφερε.

Εάν καταδικαστεί, η ΜακΣπάντεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 χρόνια.

Αντίκτυποι στην οικογένεια και την κοινότητα

Η οικογένεια του Μπρουκς βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ο αδελφός του, Χάντερ Μπρουκς, δήλωσε: «Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα δίναμε για να τον έχουμε πίσω». Η μητέρα του, Πένι Μπρουκς, πρόσθεσε: «Θέλουμε απλώς δικαιοσύνη για τον Σέιν».

Ο Μπρουκς είχε ζήσει όλη του τη ζωή στη Βιρτζίνια Μπιτς, είχε αποφοιτήσει από το Old Dominion University και είχε υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά της Βιρτζίνια, συμπεριλαμβανομένων εννέα μηνών στο Ιράκ. Ήταν μαραθωνοδρόμος, αδειούχος πιλότος και αγαπούσε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως «τον άνθρωπο που κρατούσε ενωμένη την οικογένειά μας».

Μέλη της κοινότητας δρομέων στην οποία ανήκε διοργάνωσαν αγώνα στη μνήμη του. Η επόμενη δικαστική εμφάνιση της ΜακΣπάντεν είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου.