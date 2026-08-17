Ιράν κατά Τραμπ: «Θα σου σπάσουμε τα πόδια» – Αμοιβή 30.000 δολαρίων για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί πρόθεσής του να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ ως επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιρανική ηγεσία αντέδρασε με πρωτοφανείς απειλές, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «ανοησίες». Μάλιστα, ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί απείλησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο και ανακοίνωσε επίσημη επικήρυξη Αμερικανών στρατιωτών.

Η πρόθεση του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να ανακηρύξει «σύντομα» τα Στενά του Ορμούζ ως επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε αστυνομική ακαδημία στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ υποστήριξε πως μόλις «νικήσουν το Ιράν», θα προχωρήσει σε αυτή την ανακήρυξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στην περιοχή και έχουν τον έλεγχο. Ισχυρίστηκε ότι «κανένα πλοίο δεν περνά, εκτός αν το θέλουμε», υπονοώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ήδη αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας «Ουσιαστικά, αυτό είναι».

Η σφοδρή αντίδραση της Τεχεράνης και οι απειλές

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ εξόργισε την Τεχεράνη, η οποία πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση. Ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του ιρανικού στρατού και εκ των κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών του Ιράν, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Χαταμί χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος το να αστειεύεται κανείς με την ιδέα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αμερικανικό έδαφος». Μάλιστα, απάντησε στον Τραμπ πως «το Ιράν διαθέτει δυνάμεις που θα μπορούσαν να σπάσουν τα πόδια» όσων επιχειρήσουν να επιβάλουν μια τέτοια εξέλιξη. Επίσης, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν καλέσει τον Λευκό Οίκο να «αποδεχθεί την πραγματικότητα της ήττας».

Επικήρυξη Αμερικανών στρατιωτών με 30.000 δολάρια

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που θα συλλαμβάνεται ή θα σκοτώνεται. Δήλωσε ότι «για κάθε άτομο που σκοτώνει ή συλλαμβάνει και παραδίδει έναν Αμερικανό εισβολέα, ο Στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με τη στήριξη των αγαπημένων μας προσώπων που συμμετέχουν στο οικονομικό τζιχάντ και υπό τη δική του εγγύηση, θα λαμβάνει δώρο ισόποσο με 30.000 δολάρια ή 5 δισεκατομμύρια Τομάν».

Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις του Τραμπ και εντείνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Χαταμί υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και δεν θα τους επιτραπεί πλέον η είσοδος στα Στενά του Ορμούζ.

Ο έλεγχος των Στενών και η στρατηγική τους σημασία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή η περιοχή παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα άνευ προηγουμένου στρατιωτικό και διπλωματικό αδιέξοδο.

Ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται τον πλήρη έλεγχο και τον ναυτικό αποκλεισμό, το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη έχει μπλοκάρει τη διέλευση προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης με τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Παρά τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ, δεδομένα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι ορισμένα πλοία έχουν καταφέρει να διασχίσουν το πέρασμα εν μέσω του αποκλεισμού.

Κλιμάκωση της έντασης αντί διαλόγου

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες οδηγείται σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Ενώ σήμερα λήγει η 60ήμερη προθεσμία του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο, αντί για διάλογο, οι ενέργειες και οι δηλώσεις οδηγούν σε περαιτέρω ένταση. Ο εν εξελίξει πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζει τη διαπραγμάτευση με το Ιράν με «σκάκι». Ωστόσο, η στρατιωτική ρητορική του Αμερικανού προέδρου ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς πολλές φορές έχει απειλήσει με επίθεση εναντίον του Ιράν, για να κάνει τελικά πίσω την ύστατη στιγμή.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki