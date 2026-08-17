Στους 84 οι νεκροί από το ναυάγιο φέρι στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε

Ο απολογισμός του ναυαγίου πορθμείου στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες Κυριακή, φτάνοντας τους 84 νεκρούς. Η αύξηση των θυμάτων προέκυψε μετά την ανάσυρση κι άλλων πτωμάτων μέσα στην ημέρα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το επιβατικό πλοίο είχε αναποδογυρίσει την περασμένη Τετάρτη στα ταραγμένα νερά της τεχνητής λίμνης, σε ένα δυστύχημα που πλέον συγκαταλέγεται στα πιο πολύνεκρα του είδους του στην ιστορία της αφρικανικής χώρας.

Ο τραγικός απολογισμός και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Η αστυνομία ανέφερε χθες το απόγευμα ότι ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 84 νεκρούς, μετά την ανάσυρση άλλων τεσσάρων πτωμάτων από τη λίμνη. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων που αγνοούνται. Οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση δηλώνουν σίγουροι ότι όλα τα θύματα θα καταλήξουν να βγουν στην επιφάνεια, παρά τις δυσκολίες.

Η πολιτική προστασία είχε αναφέρει την περασμένη Τετάρτη ότι διασώθηκαν 77 άνθρωποι από το ναυάγιο. Προσθέτοντας τους 84 νεκρούς που έχουν βρεθεί ως αυτό το στάδιο, προκύπτει πως το πορθμείο μετέφερε τουλάχιστον 161 ανθρώπους τη στιγμή της τραγωγίας. Προχθές Σάββατο, οι αρχές είχαν ανακοινώσει πως βρήκαν άλλα 25 πτώματα, γεγονός που είχε ήδη αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων.

Η υπερφόρτωση του πλοίου και η κυβερνητική υπηρεσία

Σύμφωνα με τις αρχές, το μοιραίο σκάφος είχε άδεια να μεταφέρει 90 επιβάτες. Ωστόσο, κατά τη στιγμή που εκτυλίχτηκε η τραγωδία, είχε επιβιβάσει 114 ενηλίκους, πέντε μέλη πληρώματος και έναν ακόμη απροσδιόριστο αριθμό παιδιών. Αυτό υποδηλώνει μια σημαντική υπέρβαση της επιτρεπόμενης χωρητικότητας, η οποία ενδεχομένως συνέβαλε στην ανατροπή του πλοίου.

Το επιβατικό πλοίο εκμεταλλευόταν η κυβερνητική υπηρεσία ανάπτυξης αγροτικών υποδομών, γνωστή ως Rural Infrastructure Development Agency (RIDA). Το δυστύχημα συνέβη στα ταραγμένα νερά της τεχνητής λίμνης Καρίμπα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα της Ζιμπάμπουε με τη Ζάμπια. Πρόκειται για ένα μάλλον σπάνιο δυστύχημα για τη συγκεκριμένη λίμνη, το οποίο, λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων, συγκαταλέγεται πλέον στα πιο πολύνεκρα του είδους του στην ιστορία της χώρας.

Οι ανησυχίες των επιβατών και η αντίδραση του καπετάνιου

Μια διασωθείσα, μιλώντας σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου την Πέμπτη, έδωσε μια σημαντική μαρτυρία σχετικά με τις στιγμές πριν από το ναυάγιο. Η ίδια ανέφερε ότι επιβάτες είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στον καπετάνιο του σκάφους, επισημαίνοντας δύο βασικούς παράγοντες κινδύνου. Συγκεκριμένα, οι ανησυχίες τους αφορούσαν τόσο τα ψηλά κύματα που επικρατούσαν στη λίμνη όσο και την προφανή υπερφόρτωση του πλοίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της διασωθείσας, ο καπετάνιος φέρεται να αγνόησε τις επισημάνσεις και τις ανησυχίες των επιβατών, συνεχίζοντας το δρομολόγιο. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία στη λίμνη Καρίμπα.

Η σημασία του δρομολογίου και η ταυτότητα των θυμάτων

Η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε καμία λεπτομέρεια για τα νέα θύματα που ανασύρθηκαν χθες. Ωστόσο, έχει γίνει γνωστό ότι στην πλειονότητά τους οι επιβάτες του πορθμείου ήταν χωρικοί και έμποροι αλιευμάτων που ζούσαν στις όχθες της λίμνης Καρίμπα. Αυτό υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της τραγωδίας στις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από τη λίμνη για τη διαβίωσή τους.

Τα δρομολόγια του συγκεκριμένου πλοίου είναι ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές κοινότητες που βρίσκονται γύρω από τη λίμνη. Το πορθμείο συνδέει αυτές τις κοινότητες με την ομώνυμη πόλη Καρίμπα, η οποία απέχει σχεδόν 280 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε, Χαράρε. Η διακοπή ή η απώλεια αυτού του μέσου μεταφοράς έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομία των κατοίκων της περιοχής.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki