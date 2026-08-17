Ο Τραμπ χαιρετίζει την αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε «πολύ ευτυχής» για την πρόσφατη υπογραφή μιας αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε την 7η Αυγούστου, χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο ως ένα «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα» προς την ενίσχυση της ασφάλειας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την τριμερή αμυντική συμφωνία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίτευξή της. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ χαρούμενος» για την υπογραφή της, επισημαίνοντας ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν «επιτέλους» τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι η συμφωνία «δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο». Παράλληλα, συνεχάρη τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα» προς μια μεγαλύτερη ενότητα και ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των χωρών της περιοχής.

Η τριμερής συμφωνία και οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον

Η αμυντική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, τριών κρατών που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον. Η υπογραφή της πραγματοποιήθηκε την 7η Αυγούστου, με τη Σαουδική Αραβία να είναι η χώρα όπου έλαβε χώρα η τελετή υπογραφής.

Η συμφωνία αυτή, γνωστή και ως Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος Τραμπ. Οι τρεις χώρες επιδιώκουν μέσω αυτής να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία σε θέματα άμυνας.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας έρχεται με φόντο τις επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, ειδικότερα, επιδιώκει να ενισχύσει τις συμμαχίες της ως προς την ασφάλεια, καθώς έχει γίνει στόχος ιρανικών επιθέσεων αντιποίνων, οι οποίες ακολούθησαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Επιπλέον, το Ριάντ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη. Εκεί, η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην αναμέτρησή της με την Ανσαραλά, ένα σιιτικό κίνημα που είναι γνωστό και με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, και το οποίο πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Κοινές προσπάθειες και αναλύσεις

Πέρα από τις αμυντικές πτυχές, η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία έχουν επίσης ένα κοινό σημείο: υποστηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες μεσολάβησης για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αυτή η κοινή στάση υπογραμμίζει την επιθυμία των τριών χωρών για σταθερότητα στην περιοχή.

Αναλυτές, ωστόσο, βλέπουν στη συμφωνία έναν τρόπο για τις χώρες που την υπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή, καθώς αδυνατούν να σταματήσουν το σύνολο των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και τους συμμάχους του στην περιοχή εναντίον των πετρομοναρχιών του Κόλπου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast