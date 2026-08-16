Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους παιδιά

Έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε δύο περιοχές του νότιου Λιβάνου. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε τον αριθμό των θυμάτων, ο οποίος αποτελεί τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό νεκρών από ισραηλινές επιθέσεις μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου. Οι συμφωνίες αυτές είχαν συμβάλει σε μια σχετική αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Τα φονικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον «τρομοκρατικής υποδομής» της Χεζμπολάχ. Αυτή η ενέργεια παρουσιάστηκε ως απάντηση σε προηγούμενη δράση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο.

Στη συνέχεια, ο στρατός ανέφερε ότι εξουδετέρωσε μέλος της Χεζμπολάχ, στοχοποιώντας ένα «γενικό αρχηγείο» στο χωριό Ανσάρ. Από το συγκεκριμένο πλήγμα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και δύο γυναίκες.

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ και οι κατηγορίες

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων πως στο σημείο βρισκόταν και η οικογένεια του Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη». Ο στρατός υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια δεν αποτελούσε στόχο και κατηγόρησε το μέλος της Χεζμπολάχ ότι «τη χρησιμοποίησε ως ανθρώπινη ασπίδα».

Αργότερα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε επίσης τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Αντιδράσεις και οι διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατήγγειλε το γεγονός ότι ξεκληρίστηκε «ολόκληρη οικογένεια». Ο ίδιος είδε σε αυτό ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» του Ισραήλ για το μέλλον των διαπραγματεύσεων που διεξάγει η κυβέρνησή του με αυτή του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Απρίλιο.

Ο όγδοος κύκλος αυτών των διαπραγματεύσεων προβλέπεται να διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Ο Ντορόν Σπίλμαν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, έκρινε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί θα όφειλαν να οδηγήσουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη ώθηση, να τις «κάνουν πιο σοβαρές» και όχι «να έχουν το αντίστροφο αποτέλεσμα».

Νέο πλήγμα και τραυματισμοί στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι

Σε ένα μεταγενέστερο περιστατικό, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται ένα παιδί και έντεκα γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Η κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι, όπως και το χωριό Ανσάρ, βρίσκεται περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία με επτά νεκρούς

Εκτός από τα γεγονότα στον Λίβανο, ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου στη Λιτζέ, στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται και δύο παιδιά, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη.

Αρχικά, ο προσωρινός επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και έντεκα τραυματίες. Δύο συμπολίτες έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του δυστυχήματος και άλλοι πέντε υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν. Εννέα άνθρωποι συνεχίζουν να λαμβάνουν ιατρικές φροντίδες σε νοσοκομεία της επαρχίας, με έναν από αυτούς να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το δυστύχημα συνέβη όταν μικρό λεωφορείο που μετέφερε μέλη οικογένειας στη Μους για αρραβώνα, ανατράπηκε αφού έσκασε ένα από τα ελαστικά του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos