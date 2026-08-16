Κιμ Γιονγκ Ουν: «Υπερήφανος» για τις σχέσεις με τη Ρωσία, εν μέσω καταγγελιών της Ουκρανίας

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε «υπερήφανος» για τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία, σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η είδηση μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ, μερικές ημέρες αφότου η Ουκρανία κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει ξανά στρατεύματα στη Ρωσία για να υποστηρίξει τα στρατεύματά της στον πόλεμο. Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών υπογραμμίζει τη στρατηγική τους προσέγγιση και την ολοένα στενότερη συνεργασία.

Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ παρατηρείται αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ανταλλαγή των επιστολών πραγματοποιείται την ώρα που το Κίεβο συνεχίζει να καταγγέλλει τη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Οι δηλώσεις του κιμ γιονγκ ουν

Ο κ. Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την ικανοποίησή του και την υπερηφάνεια του για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία. Στην επιστολή του προς τον Ρώσο πρόεδρο, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA), ο βορειοκορεάτης ηγέτης υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαι πάντοτε υπερήφανος που είμαι σε θέση να αναμένω ακόμη πιο λαμπρό μέλλον των διμερών σχέσεων», ανέφερε ο κ. Κιμ. Εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει, μαζί με τον Πούτιν, την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και της Ρωσίας, οι οποίες συνεχίζουν την ιστορία του κοινού αγώνα για δικαιοσύνη και τις πολύτιμες παραδόσεις διμερούς φιλίας. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης τόνισε επίσης ότι έχει «ακράδαντη πεποίθηση» πως η Ρωσία θα ευημερήσει και θα υπερασπιστεί την «εδαφική της ακεραιότητα» υπό τη «σοφή ηγεσία» του Πούτιν.

Η απάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απευθύνει επιστολή στον Κιμ Γιονγκ Ουν με την ευκαιρία της 81ης επετείου της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική κατοχή. Στο μήνυμά του, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για τη διμερή σχέση, χαρακτηρίζοντάς την «υψηλού επιπέδου» και «άνευ προηγουμένου».

Ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε σε μια «εφ’ όλης της ύλης στρατηγική εταιρική σχέση» και «συνολική στρατηγική συνεργασία». Υποστήριξε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται ενεργά σε πολλούς τομείς και καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο

Η Βόρεια Κορέα ενεπλάκη άμεσα στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πηγές, η Πιονγκγιάνγκ έχει στείλει στρατεύματα και όπλα στην περιφέρεια Κουρσκ, παρέχοντας στρατιωτική υποστήριξη στη Μόσχα. Η συνεργασία Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ έχει ενισχυθεί σημαντικά από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η στρατιωτική υποστήριξη της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στις εξελίξεις των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, όπως αναδεικνύεται από την ανταλλαγή επιστολών και τις δηλώσεις των ηγετών.

Καταγγελίες από την Ουκρανία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε πρόσφατα τη Βόρεια Κορέα ότι προετοιμάζεται να στείλει από 30.000 ως 50.000 στρατιωτικούς για να υποστηρίξει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Ζελένσκι δεν διευκρίνισε πώς ενημερώθηκε για τους αριθμούς αυτούς, ούτε έδωσε χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των στρατιωτικών.

Την Τρίτη, ο ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία εξαπέλυσε φονικά πλήγματα στη χώρα του χρησιμοποιώντας βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Ο κ. Ζελένσκι παρότρυνε τη Νότια Κορέα να εντείνει τη συνεργασία της με την Ουκρανία, ειδικά στον τομέα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Η Σεούλ δεν έχει απαντήσει επίσημα στο αίτημα του Κιέβου ως αυτό το στάδιο.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast