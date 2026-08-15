Ουαλία: Χιλιάδες θαυμαστές αποχαιρέτησαν την Μπόνι Τάιλερ τραγουδώντας το «Total eclipse of the heart»

Χιλιάδες θαυμαστές της Ουαλής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ, η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 και απεβίωσε τον Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, συγκεντρώθηκαν σήμερα στους δρόμους του Μάμπλους, του χωριού της στην Ουαλία. Οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν καθώς περνούσε το φέρετρό της, αποδίδοντας φόρο τιμής στην εμβληματική καλλιτέχνιδα, λίγο πριν την κηδεία της που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους άρχισαν να τραγουδούν μία από τις πιο επιτυχημένες μπαλάντες της, το «Total Eclipse of the Heart», καθώς το φέρετρο, τυλιγμένο με την ουαλική σημαία, εμφανίστηκε. Παράλληλα, πέταξαν λουλούδια στη νεκροφόρα, σε μια κίνηση συγκίνησης και αγάπης προς την τραγουδίστρια.

Λαοθάλασσα στους δρόμους του Μάμπλους

Η παρουσία χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους του Μάμπλους, ενός προαστίου του Σουόνσι, ήταν εντυπωσιακή, καθώς θέλησαν να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους καλλιτέχνιδα. Το πλήθος, με χειροκροτήματα και τραγούδια, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, καθώς το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ διέσχιζε τους δρόμους της γενέτειράς της.

Η κηδεία της Μπόνι Τάιλερ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι. Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει μια ιδιωτική τελετή στην οποία θα συμμετάσχουν μόνο συγγενείς και φίλοι της τραγουδίστριας.

Το «Total eclipse of the heart» και η αναγνωρίσιμη φωνή

Η Μπόνι Τάιλερ ήταν γνωστή για την χαρακτηριστική ξανθιά χαίτη της και τη βραχνάδα που έκανε τη φωνή της άμεσα αναγνωρίσιμη. Η ροκ μπαλάντα της «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, παραμένει το πιο διάσημο τραγούδι της και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Total Eclipse of the Heart» έχει φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση και τη συνεχή αγάπη του κοινού για το έργο της Μπόνι Τάιλερ.

Οι τελευταίες ημέρες και η πορεία της υγείας της

Η Μπόνι Τάιλερ απεβίωσε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, όπου διέθετε σπίτι. Η τραγουδίστρια είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Φάρο στις αρχές Μαΐου, προκειμένου να υποβληθεί σε μία επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Μετά την επέμβαση, παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

Λίγο πριν τη νοσηλεία της, η Μπόνι Τάιλερ είχε κυκλοφορήσει ένα νέο single, με τίτλο «Only Love». Παράλληλα, ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μία πολύμηνη ευρωπαϊκή περιοδεία, γεγονός που δείχνει την αδιάκοπη καλλιτεχνική της δραστηριότητα μέχρι το τέλος.

Συγκίνηση και δηλώσεις θαυμαστών

Οι δηλώσεις των θαυμαστών της Μπόνι Τάιλερ στους δρόμους του Μάμπλους ήταν γεμάτες συγκίνηση. Η 18χρονη Κάρις Έντουαρτς, από το Μάμπλους, δήλωσε στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA: «Όταν ακούσαμε για τον θάνατό της, νιώσαμε συντετριμμένοι. Η μουσική της άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ήταν ένα πραγματικό είδωλο».

Η μητέρα της Κάρις, η 53χρονη Μέλανι Σμιθ, πρόσθεσε: «Ήταν ένα κορίτσι από το Σουόνσι και δεν το ξέχασε ποτέ». Ο Μάικλ Μπόουν, 58 ετών, ο οποίος ταξίδεψε από το Ντέρμπι της βόρειας Αγγλίας με τον σύντροφό του Άλαν Χόκινς, 54 ετών, ανέφερε: «Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να έρθουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής. Όταν ήμουν έφηβος, η μουσική της ήταν παντού».

Η καταγωγή και τα πρώτα βήματα

Η Μπόνι Τάιλερ γεννήθηκε το 1951 στο Σκίουεν, μια περιοχή όχι μακριά από το Μάμπλους και το Σουόνσι. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε το 1975, όταν άρχισε τις εμφανίσεις της σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σουόνσι.

Παρά τη διεθνή της καριέρα και την αναγνώριση, η Μπόνι Τάιλερ διατήρησε την ουαλική προφορά της, κάτι που την συνέδεε πάντα με τις ρίζες και την καταγωγή της, όπως σημείωσαν και οι θαυμαστές της.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast