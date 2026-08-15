Υεμένη: αναστολή λειτουργίας του λιμανιού στη Μόκα έπειτα από επιθέσεις των Χούθι

Το λιμάνι της Μόκα στην Υεμένη ανέστειλε τη λειτουργία του, τόσο τις εμπορικές όσο και τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες, έπειτα από μια σειρά επιθέσεων που δέχθηκε από τους αντάρτες Χούθι τις τελευταίες ημέρες. Οι επιθέσεις αυτές, που περιλάμβαναν περισσότερους από 25 πυραύλους, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια.

Οι επιθέσεις και οι συνέπειές τους

Ο διευθυντής του λιμανιού της Μόκα προέβη σήμερα σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την αναστολή των δραστηριοτήτων του. Σύμφωνα με τις λεπτομερείς δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου, οι επιθέσεις των Χούθι ήταν ιδιαίτερα σφοδρές και συνεχείς, με τους αντάρτες να εκτοξεύουν περισσότερους από 25 πυραύλους εναντίον του λιμανιού τις τελευταίες ημέρες.

Οι συνέπειες αυτών των επιθέσεων ήταν τραγικές για την περιοχή, καθώς επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, οι εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του λιμανιού εκτιμώνται σε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια, πλήττοντας σοβαρά τις υποδομές και την ικανότητα του λιμανιού να λειτουργεί κανονικά.

Η γεωστρατηγική σημασία της Μόκα

Το λιμάνι της Μόκα, το οποίο βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη, κατέχει μια στρατηγικά σημαντική θέση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η γεωγραφική του τοποθεσία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ένα πέρασμα που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυτιλία.

Το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ αποτελεί τον βασικό σύνδεσμο μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, λειτουργώντας ως μια κρίσιμη θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο και τις μεταφορές. Το λιμάνι της Μόκα τελεί αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία λαμβάνει υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία.

Αν και η Μόκα διαθέτει μικρότερη χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου σε σύγκριση με τα δύο κύρια λιμάνια της Υεμένης, το Άντεν και τη Χοντέιντα, η λειτουργία της παραμένει σημαντική για την οικονομία και την τροφοδοσία της περιοχής.

Οι δηλώσεις της κυβέρνησης της Υεμένης

Η κυβέρνηση της Υεμένης, σε ανακοίνωσή της χθες, κατήγγειλε τις επιθέσεις των Χούθι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εκτόξευσαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Μόκας.

Αυτές οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων αμάχων. Επιπλέον, η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι στόχοι των πυραύλων ήταν πολιτικές, οικονομικές και ναυτικές εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας τον ευρύ αντίκτυπο των ενεργειών των ανταρτών.

Η απάντηση των Χούθι

Από την πλευρά τους, οι σιίτες αντάρτες Χούθι προέβησαν σε δικές τους δηλώσεις σχετικά με τα γεγονότα. Ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον στρατιωτικών υποδομών που ανήκουν στις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις, καθώς και εναντίον «μισθοφόρων» στην περιοχή της Μόκα.

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, κατάφεραν να καταστρέψουν σκάφη και όπλα, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos