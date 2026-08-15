Επίθεση ενόπλων σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: πολλοί τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έπειτα από ένα περιστατικό πυροβολισμών που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια. Το συμβάν σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026, με την κλήση στην αστυνομία να γίνεται περίπου στις 1:30 π.μ. ανατολική θερινή ώρα. Από την επίθεση, στην οποία ενεπλάκησαν αδιευκρίνιστος αριθμός δραστών, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Το πανεπιστήμιο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Το σημείο της επίθεσης και η άμεση αντίδραση

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε συγκεκριμένα κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του 3300 μπλοκ της οδού Boisseau, στην κοινότητα Ettrick της Βιρτζίνια. Αμέσως μετά την κλήση για το συμβάν, οι αρχές του πανεπιστημίου και η τοπική αστυνομία επέβαλαν αποκλεισμό σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών και την εκτίμηση της κατάστασης. Η κατηγορία του συμβάντος αναφέρεται ως «πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη / δημόσια ασφάλεια».

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, πολλά άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, η ζωή κανενός από τους τραυματίες δεν κινδυνεύει. Οι τραυματισμοί τους δεν φαίνεται να είναι απειλητικοί, γεγονός που προσφέρει μια μικρή ανακούφιση εν μέσω της αναστάτωσης.

Η αστυνομική έρευνα και το ανθρωποκυνηγητό

Η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης, σε συνεργασία με την αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο του περιστατικού, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των υπόπτων που ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα κίνητρα που οδήγησαν στην επίθεση. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οδηγίες προς φοιτητές και προσωπικό

Καθ' όλη τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια εξέδωσε οδηγίες προς τους φοιτητές και το προσωπικό του. Συγκεκριμένα, τους κάλεσε να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία εντός της πανεπιστημιούπολης και να ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες που δίνουν οι αρχές ασφαλείας.

Αυτή η οδηγία παραμένει σε ισχύ όσο οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις τους για την πλήρη αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos