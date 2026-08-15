Σεισμός στην Κολομβία: Πέθανε η γυναίκα που είχε ανασυρθεί ζωντανή μετά από 37 ώρες

Η Ντανιέλα Λάργκο, η 32χρονη γυναίκα που είχε ανασυρθεί ζωντανή από τα συντρίμμια κτιρίου στην Περέιρα της Κολομβίας, όπου βρισκόταν εγκλωβισμένη για σχεδόν 37 ώρες μετά τον πρόσφατο σεισμό, πέθανε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από την οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο, προκαλώντας θλίψη στην ήδη πληγωμένη χώρα.

Η διάσωση της Ντανιέλα την περασμένη Τρίτη είχε θεωρηθεί σύμβολο ελπίδας για τους κατοίκους της Κολομβίας, καθώς είχε ανασυρθεί από τα ερείπια εν μέσω κραυγών χαράς και χειροκροτημάτων. Η εικόνα της, να μεταφέρεται με φορείο στην Περέιρα, είχε συγκινήσει βαθιά το πανεθνικό κοινό.

Η τραγική κατάληξη μιας διάσωσης - συμβόλου

Η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο είχε περάσει σχεδόν 37 ώρες παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Περέιρα. Η διάσωσή της την Τρίτη είχε μεταδοθεί ευρέως, προσφέροντας μια νότα αισιοδοξίας σε μια χώρα που δοκιμάζεται σκληρά.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της χθες το βράδυ σε νοσοκομείο, βυθίζοντας σε πένθος όσους είχαν ελπίσει για την πλήρη ανάρρωσή της.

Ο ισχυρότερος σεισμός του αιώνα στην Κολομβία

Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα για τη χώρα. Σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας, τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 15:30 ώρα Ελλάδας.

Η καταστροφή ήταν εκτεταμένη, με την Περέιρα και το Κάλι να συγκαταλέγονται μεταξύ των πόλεων που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι σημαντικές, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο ερειπίων.

Ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής

Σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές, ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες. Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει υψηλός, με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών να αναζητά τουλάχιστον 320 άτομα.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων και την καταγραφή των θυμάτων συνεχίζονται αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές, καθώς οι διασώστες εργάζονται εντατικά για να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης και ανακούφισης

Έξι ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να επιχειρούν στις πιο πληγείσες περιοχές. Χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους και αποκαλύπτοντας την έκταση της καταστροφής.

Παράλληλα, η κοινωνία της Κολομβίας δείχνει την αλληλεγγύη της. Κάποιοι αγκαλιάζουν ανθρώπους για να απαλύνουν τον πόνο της τραγωδίας, ενώ άλλοι οργανώνουν εράνους για τους πληγέντες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια. Η μητέρα της Ντανιέλα Λάργκο, Σάντρα Μιλένα Πέρεθ, εξέφρασε την αγωνία της σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, λέγοντας: «Μακάρι όλο αυτό να τελείωνε γρήγορα».

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki