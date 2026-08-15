Ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: πολλοί τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Συναγερμός μεγάλης κλίμακας σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς. Αδιευκρίνιστος αριθμός ενόπλων δραστών άνοιξε πυρ εντός της πανεπιστημιούπολης, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ατόμων. Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας αποκλεισμό στην περιοχή και κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Άμεση κινητοποίηση και αποκλεισμός της πανεπιστημιούπολης

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε συγκεκριμένα κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Βιρτζίνια. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Ως πρώτο μέτρο ασφαλείας, επιβλήθηκε αποκλεισμός σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη, με στόχο την προστασία των φοιτητών και του προσωπικού. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τόσο από την αστυνομία της πανεπιστημιούπολης όσο και από την αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, διασφαλίζοντας την περιμετρική φύλαξη και την εκκίνηση των ερευνών.

Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του πανεπιστημίου, πολλά άτομα φέρουν τραύματα από τους πυροβολισμούς. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τους γιατρούς και τις αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί των παθόντων, αν και σοβαροί, δεν φαίνεται να είναι απειλητικοί για τη ζωή τους. Οι υγειονομικές μονάδες παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ένα ευρείας κλίμακας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της ένοπλης επίθεσης. Η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης, σε στενή συνεργασία με την αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ, διεξάγει ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα των υπόπτων που εμπλέκονται στην επίθεση. Επίσης, παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα που οδήγησαν τους αδιευκρίνιστο αριθμό δραστών στην ενέργεια αυτή. Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Οδηγίες ασφαλείας προς φοιτητές και προσωπικό

Εν μέσω της συνεχιζόμενης αστυνομικής επιχείρησης, το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια εξέδωσε αυστηρές οδηγίες ασφαλείας προς όλη την κοινότητά του. Συγκεκριμένα, κάλεσε τους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία εντός των κτιρίων και να μην επιχειρήσουν να εξέλθουν.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου τόνισε την ανάγκη να ακολουθούνται πιστά όλες οι οδηγίες που εκδίδονται από τις αρχές ασφαλείας. Η συνεργασία όλων θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή των ερευνών και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην πανεπιστημιούπολη, όσο οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο τους.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast