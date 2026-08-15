Μεγάλη πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου

Μία καταστροφική πυρκαγιά έχει πλήξει το μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, προκαλώντας την απανθράκωση τουλάχιστον 16.500 στρεμμάτων δασικής έκτασης. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε μία δασώδη ζώνη της περιοχής Φάν, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας μία δύσκολη κατάσταση για τις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής.

Η έκταση της καταστροφής και η τοποθεσία

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών της Λιέγης, έχουν μετατραπεί σε στάχτη τουλάχιστον 16.500 στρέμματα. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί σε μία σημαντική δασική ζώνη, ζωτικής σημασίας για το οικοσύστημα της περιοχής.

Το πάρκο που επλήγη βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Βελγίου, μία περιοχή γνωστή για το φυσικό της κάλλος και τις δασικές της εκτάσεις. Η εγγύτητα της περιοχής Φάν, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στα σύνορα με τη Γερμανία, προσδίδει μία επιπλέον διάσταση στην κατάσταση, καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης απαιτούν συντονισμό σε ευρύτερο επίπεδο.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, αιφνιδιάζοντας τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Η αρχική εστία εντοπίστηκε στη δασώδη ζώνη της περιοχής Φάν, η οποία χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση των φλογών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτοντας μία τεράστια έκταση. Η ραγδαία εξάπλωση απαιτεί άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση για τον περιορισμό της περαιτέρω καταστροφής στο φυσικό πάρκο.

Η διεθνής συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντιμέτωπη με την έκταση της καταστροφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε άμεσα πόρους και μέσα για την παροχή βοήθειας στο Βέλγιο. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν τρία ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση των φλογών.

Επιπλέον, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στάλθηκαν στην πληγείσα περιοχή, ενισχύοντας σημαντικά τις εναέριες δυνάμεις. Τα μέσα αυτά προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Οι επίγειες δυνάμεις και ο αγώνας κατά των φλογών

Στο έδαφος, ένας μεγάλος αριθμός δυνάμεων δίνει μάχη με τις πύρινες γλώσσες. Πυροσβέστες από το Βέλγιο επιχειρούν αδιάκοπα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις παρακείμενες περιοχές.

Τις προσπάθειες των πυροσβεστών ενισχύουν και στρατιώτες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, αγρότες της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας τα δικά τους μέσα και την τοπική τους γνώση για να βοηθήσουν στον περιορισμό της φωτιάς, σε μία κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast