Ντόναλντ Τραμπ: δηλώσεις στο ΝΑΤΟ και «σκάνδαλα» που πέρασαν στα ψιλά

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια σειρά από αδιανόητες δηλώσεις κατά τη διάρκεια του διημέρου 7-8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της κομβικής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες έκαναν τον γύρο της υφηλίου σαν ηλεκτρικό σήμα, είχαν ως αποτέλεσμα να επισκιάσουν άλλα ζητήματα που κρίνονται πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται εκ νέου η συχνή του πρακτική να κάνει τον κόσμο να ξεχνά προηγούμενες «ατασθαλείες» του, καθώς και παλαιότερα «χοντρά» σκάνδαλα που είχαν περάσει στα «ψιλά» γράμματα.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία», ενώ πρόσθεσε πως «τέλος η εκεχειρία με το Ιράν».

Αυτά τα «καπρίτσια», όπως χαρακτηρίστηκαν, επικάλυψαν άλλα ζητήματα που θεωρούνται πολύ μεγαλύτερης σημασίας, όπως τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά. Η πρακτική αυτή του Ρεπουμπλικανού πολιτικού δεν είναι ξένη, καθώς συχνά οι εξάρσεις του συσκοτίζουν τα πεπραγμένα του.

Τα «περασμένα» σκάνδαλα που συσκοτίστηκαν

Στο πλαίσιο της πλούσιας δράσης του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξαν τρία «χοντρά» σκάνδαλα που, παρά τη σημασία τους, γράφτηκαν με ψιλά γράμματα και δεν έλαβαν την απαιτούμενη προσοχή. Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν τη Γέφυρα Gordie How, την υπόθεση της εταιρείας «GrabAGun» που αφορά τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς και ένα μεγάλο «γλέντι» μετοχών που συνδέεται με τον ίδιο τον πρόεδρο κατά τη δεύτερη θητεία του.

Η συζήτηση γύρω από αυτά τα γεγονότα επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα ζητήματα τείνουν να παραβλέπονται.

Η υπόθεση της GrabAGun και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ένα από τα σκάνδαλα που ανασύρονται αφορά το νέο επιχειρηματικό βήμα του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Σύμφωνα με αποκαλύψεις στις αρχές Ιουλίου, ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ συμμετείχε το 2025 σε μία νομοθετική ρύθμιση για το χρηματιστήριο.

Η ρύθμιση αυτή φέρεται να ευνοεί μία διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης, γνωστή ως «Amazon των όπλων», με την ονομασία GrabAGun. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτής της εταιρείας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πιθανή παρέμβαση στην εμπορική νομοθεσία προς όφελος της οικογένειας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία περί όπλων

Η προτεινόμενη αλλαγή στη νομοθεσία, στην οποία συμμετείχε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στοχεύει τη νομοθεσία περί διάθεσης αλκοόλ, καπνικών, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών. Ειδικότερα, η ρύθμιση αυτή θα διευκόλυνε την απευθείας αποστολή όπλων στα σπίτια των πολιτών με κατοίκον διανομή.

Εάν η συγκεκριμένη αλλαγή οριστικοποιηθεί, θα αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές μεταβολές στην πολιτική περί όπλων στην ιστορία των ΗΠΑ, μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία τεράστια αύξηση των πωλήσεων όπλων μέσω διαδικτύου.

Εκτιμήσεις για την αύξηση των πωλήσεων όπλων

Οι εκτιμήσεις για την πιθανή αύξηση των πωλήσεων όπλων στο διαδίκτυο, εάν οριστικοποιηθεί η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, προέρχονται από δέκα αξιωματούχους του κλάδου. Επιπλέον, ιδιοκτήτες καταστημάτων και υποστηρικτές του ελέγχου των όπλων έχουν εκφράσει τις απόψεις τους επί του θέματος.

Οι αναφορές αυτές υπογραμμίζουν τον δυνητικό αντίκτυπο της αλλαγής, η οποία θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά το τοπίο της αγοράς όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta