Υεμένη: Έξι νεκροί από επίθεση των χούθι στη μόκα

Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση εναντίον της πόλης Μόκα, μιας σημαντικής πόλης-λιμανιού στην Υεμένη, η οποία βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Από την επίθεση αυτή, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο πληροφορίες από στρατιωτικό αξιωματούχο. Η Μόκα τελεί υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Η επίθεση στην πόλη-λιμάνι της Μόκα

Η σημερινή επίθεση των Χούθι στόχευσε την πόλη Μόκα, μια κρίσιμη πόλη-λιμάνι που βρίσκεται στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. Η περιοχή αυτή αποτελεί σημείο ελέγχου για τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία λαμβάνει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εν μέσω μιας περιόδου αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, οι οποίες προέρχονται από στρατιωτικό αξιωματούχο και μεταδόθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η επίθεση ήταν σφοδρή. Η Μόκα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Υεμένη.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Μόκα, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτός ο αριθμός των θυμάτων επιβεβαιώθηκε από στρατιωτικό αξιωματούχο, ο οποίος παρείχε τις πληροφορίες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι αναφορές κάνουν λόγο για απώλειες ανθρώπινων ζωών ως άμεσο αποτέλεσμα των πληγμάτων.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων που έχουν καταγραφεί στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Υεμένη. Οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε απώλειες αμάχων και στρατιωτών.

Αντικρουόμενες αναφορές για τους στόχους

Οι πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της επίθεσης στη Μόκα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο, οι Χούθι εκτόξευσαν συνολικά πέντε πυραύλους. Αυτοί οι πύραυλοι φέρεται να στόχευσαν εμπορικά πλοία που βρίσκονταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Μόκα, αναμένοντας να ξεφορτώσουν τα φορτία τους. Από την επίθεση αυτή, δύο από τα εν λόγω πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση στην λιμενική ζώνη.

Από την άλλη πλευρά, οι αντάρτες Χούθι εξέδωσαν δική τους ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι τους ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι έπληξαν δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Στις αναφορές τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι στόχευσαν αποθήκες όπλων και πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή της Μόκα, υπογραμμίζοντας τον στρατιωτικό χαρακτήρα των επιχειρήσεών τους.

Νέα κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή

Η επίθεση στη Μόκα σημειώνεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από νέα κλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, επηρεάζοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Πριν από τη σημερινή επίθεση στη Μόκα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι πραγματοποίησαν και άλλη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, είχαν εξαπολύσει επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση αυτή είχε λάβει χώρα στη Νατζράν, μια περιοχή που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, γεγονός που υποδηλώνει την επέκταση των επιχειρήσεων των Χούθι πέρα από τα σύνορα της Υεμένης.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast