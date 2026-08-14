Ουκρανικός στρατός έπληξε συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στη Βαλτική

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τη νύχτα το ρωσικό συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου Novatek, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της περιφέρειας του Λένινγκραντ, στη Βαλτική. Από την επίθεση, δύο μονάδες του συγκροτήματος υπέστησαν ζημιές και ξέσπασε πυρκαγιά.

Σημαντικός κόμβος εξαγωγών

Το συγκρότημα Novatek αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο για τις ρωσικές εξαγωγές. Από αυτό το σημείο διακινούνται υγροποιημένο αέριο, λιπάσματα και άνθρακας προς διάφορους προορισμούς.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού επιτελείου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου, η οποία έγινε μέσω Telegram, η νυχτερινή επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα το πλήγμα στις εγκαταστάσεις. Οι ζημιές και η πυρκαγιά επιβεβαιώθηκαν από την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr