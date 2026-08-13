Την πρόθεση των ΗΠΑ να διατηρήσουν τη στρατιωτική και ναυτική πίεση προς την Τεχεράνη για όσο διάστημα απαιτηθεί επανέλαβε την Πέμπτη (13/08/2026) ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο ετοιμάζει ευρεία αναδιάταξη των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Χέγκσεθ: «Θα εναλλάσσουμε πλοία επ’ αόριστον»

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Παναμά, ο Πιτ Χέγκσεθ κατέστησε σαφές ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών χωρίς χρονικό περιορισμό:

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επ’ αόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία, όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.»

Αντικατάσταση του USS Abraham Lincoln από το USS George Washington

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο USS George Washington (κλάσης Nimitz) για να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αποσυμφόρηση των πληρωμάτων που βρίσκονται σε παρατεταμένη επιχειρησιακή εμπλοκή, διατηρώντας παράλληλα την αποτρεπτική ισχύ στην περιοχή.

Το ιστορικό του USS Abraham Lincoln : Βρισκόταν σε αποστολή από τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο μετακινήθηκε στη Μέση Ανατολή. Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην αμερικανική επιχείρηση «Επική Οργή» (Epic Fury), καθώς και στη μεταγενέστερη επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

: Βρισκόταν σε αποστολή από τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο μετακινήθηκε στη Μέση Ανατολή. Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην αμερικανική επιχείρηση «Επική Οργή» (Epic Fury), καθώς και στη μεταγενέστερη επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η πορεία του USS George Washington: Τους προηγούμενους μήνες επιχειρούσε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο είχε καταπλεύσει στο Γκουάμ, ενώ είχε λάβει μέρος και στη διακλαδική άσκηση Valiant Shield 2026 στη Θάλασσα των Φιλιππίνων.