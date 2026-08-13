Αδιανόητο βίντεο: 24χρονη μαχαιρώνει 81χρονο στη Βραζιλία

Κόσμος
Αδιανόητο βίντεο: 24χρονη μαχαιρώνει 81χρονο στη Βραζιλία

Μια σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν μια 24χρονη γυναίκα πλησίασε έναν 81χρονο και τον μαχαίρωσε ενώ αυτός ποδηλατούσε. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στην πολιτεία Φόρμινγκα και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προφανή αφορμή ή αντιπαράθεση.

Στο βίντεο φαίνεται η νεαρή γυναίκα να περπατά σε έναν δρόμο, ενώ λίγο αργότερα ο ηλικιωμένος περνά με το ποδήλατό του. Στη συνέχεια, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και επιτίθεται, χτυπώντας τον στο σώμα. Ο 81χρονος, εμφανώς σοκαρισμένος από το ξαφνικό χτύπημα, προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.

 

Ιατρική κατάσταση και έρευνες

Μετά την επίθεση, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Δυστυχώς, το τραύμα που υπέστη αποδείχθηκε σοβαρό και τελικά οδήγησε στον θάνατό του.

 

Αμέσως μετά την τραγική εξέλιξη, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό της δράστιδος, η οποία είχε καταγραφεί από τις κάμερες. Η 24χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο πίσω από την επίθεση και την δολοφονία του 81χρονου.

Διαβάστε ακόμα

Δείτε ακόμα