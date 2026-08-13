Αδιανόητο βίντεο: 24χρονη μαχαιρώνει 81χρονο στη Βραζιλία

Μια σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν μια 24χρονη γυναίκα πλησίασε έναν 81χρονο και τον μαχαίρωσε ενώ αυτός ποδηλατούσε. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στην πολιτεία Φόρμινγκα και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προφανή αφορμή ή αντιπαράθεση.

Στο βίντεο φαίνεται η νεαρή γυναίκα να περπατά σε έναν δρόμο, ενώ λίγο αργότερα ο ηλικιωμένος περνά με το ποδήλατό του. Στη συνέχεια, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και επιτίθεται, χτυπώντας τον στο σώμα. Ο 81χρονος, εμφανώς σοκαρισμένος από το ξαφνικό χτύπημα, προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.

???? BRASIL ???????? | MUJER ASESINÓ A ANCIANO POR DIVERSIÓN



???????? Anciano de 81 años murió tras ser apuñalado ???? por una mujer mientras andaba en bicicleta ???? en Formiga. pic.twitter.com/iOg2AqiVgs — XAlertNow (@xalertnow) August 12, 2026

Ιατρική κατάσταση και έρευνες

Μετά την επίθεση, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Δυστυχώς, το τραύμα που υπέστη αποδείχθηκε σοβαρό και τελικά οδήγησε στον θάνατό του.

Um idoso de 81 anos foi morto com uma facada no peito enquanto andava de bicicleta em uma rua de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa segunda-feira (10/8). Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades mostram o idoso pedalando quando uma mulher,… pic.twitter.com/LHg6Jjo9x4 — O TEMPO (@otempo) August 11, 2026

Αμέσως μετά την τραγική εξέλιξη, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό της δράστιδος, η οποία είχε καταγραφεί από τις κάμερες. Η 24χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο πίσω από την επίθεση και την δολοφονία του 81χρονου.