Σκάνδαλο με την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή για απάτη μέσω της εταιρείας της

Σοβαρές νομικές προκλήσεις αντιμετωπίζει η Φίμπι Γκέιτς, η 23χρονη κόρη του Μπιλ Γκέιτς, καθώς η startup της, Phia, κατηγορείται για ομοσπονδιακή απάτη. Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε σε συνεργασία με τη Σοφία Κιάνι, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλου λόγω αθέμιτων πρακτικών, συγκεκριμένα της μεθόδου «cookie stuffing».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η Phia φέρεται να εξασφάλιζε οικονομικές προμήθειες από διαδικτυακές αγορές χρηστών, ακόμα και όταν αυτοί δεν είχαν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της. Παρά την ανακοίνωση της εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο ότι αντιλήφθηκε το πρόβλημα «τις τελευταίες 24 ώρες», εσωτερικές επικοινωνίες μέσω Slack δείχνουν ότι οι ιδρύτριες γνώριζαν για την κατάσταση που οδηγούσε σε υπερχρεώσεις εδώ και αρκετούς μήνες.

Τι είναι το «cookie stuffing»

Η εφαρμογή της Phia λειτουργεί ως επέκταση περιηγητή, εντοπίζοντας εκπτώσεις για ηλεκτρονικές αγορές. Κάθε φορά που ένας χρήστης χρησιμοποιεί έναν από τους κωδικούς της, το πρόγραμμα προσθέτει ένα «cookie», καταγράφοντας τη συμμετοχή του στην πώληση για να εισπράξει την αντίστοιχη προμήθεια.

Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι το λογισμικό φέρεται να αποθήκευε cookies σε χρήστες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της. Έτσι, η Phia εμφανιζόταν να πιστώνεται συναλλαγές στις οποίες δεν είχε καμία συμμετοχή. Όπως δήλωσε η δικηγόρος Άριελ Γκίβνερ, αυτή η μέθοδος μπορεί να διωχθεί στις ΗΠΑ ως ομοσπονδιακή απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με ποινές που φτάνουν έως 20 έτη φυλάκισης, καθώς και υψηλά πρόστιμα και αποζημιώσεις.

Εσωτερικές συνομιλίες και επιπτώσεις

Η παραπλανητική τακτική φέρεται να εφαρμόζεται από τον περασμένο Δεκέμβριο και έχει επηρεάσει τις πωλήσεις μεγάλων εμπορικών κολοσσών, όπως οι Nike, Gap και Nordstrom. Σε εσωτερικό μήνυμα της 18ης Δεκεμβρίου, η Φίμπι Γκέιτς ζητούσε από τους προγραμματιστές να επιβεβαιώσουν ότι η αυτοματοποιημένη τοποθέτηση των cookies ήταν ενεργή σε όλες τις σελίδες με εκπτωτικά κουπόνια, με στόχο την αύξηση των εσόδων από τις διαδικτυακές πωλήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τον Ιούνιο, περίπου το 51% της αξίας των πωλήσεων που διεκδικούσε η startup προερχόταν από την πρακτική του «cookie stuffing». Με την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών τον Ιούλιο, τα ημερήσια κέρδη της επιχείρησης μειώθηκαν δραματικά, από περίπου 80.000 δολάρια σε ένα εύρος από 10.000 έως 28.000 δολάρια, αν και η Phia αποδίδει την πτώση και σε άλλες ταυτόχρονες αλλαγές στις μεθόδους νομισματοποίησης.

Αντίκτυποι και απαντήσεις από την Phia

Η Phia διαβεβαιώνει ότι οι λειτουργίες που οδηγούσαν σε λανθασμένη καταγραφή αφαιρέθηκαν από το σύστημα στις 7 Ιουλίου. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει έρευνα για όλες τις επίμαχες συναλλαγές, προκειμένου να επιστραφούν οι προμήθειες στους συνεργάτες που υπήρξαν θύματα υπερχρέωσης. Επιπλέον, έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη ενός επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ωστόσο, πλατφόρμες όπως η Impact.com, με την οποία συνεργαζόταν η Phia, έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολή της συνεργασίας τους και σε ανακατανομή των προμηθειών που προορίζονταν για την επιχείρηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2025, η Phia είχε συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων από γνωστούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι.