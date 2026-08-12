Μια νέα παραλλαγή του Έμπολα από ζώο σε άνθρωπο φαίνεται να είναι η αιτία της επιδημίας που έχει προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε λίγους μήνες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 4.449, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 2.061, με τις ανακοινώσεις να γίνονται αργά την Τρίτη.

Προέλευση της επιδημίας

Οι επιστήμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν την προέλευση αυτής της νέας επιδημίας. Νέα γενετική έρευνα, που περιλαμβάνει αναλύσεις του ιού από 22 ασθενείς, δείχνει ότι η παραλλαγή Bundibugyo είναι γενετικά διαφορετική από προηγούμενες εξάρσεις του 2007 και του 2012. Αυτό υποδηλώνει ότι η τρέχουσα επιδημία δεν είναι απλώς μια επανεμφάνιση ενός παλαιού στελέχους, αλλά ότι ο ιός έχει μεταπηδήσει ξανά από μολυσμένο ζώο στον άνθρωπο, δημιουργώντας νέα αλυσίδα μετάδοσης.

Δυσκολίες στην καταπολέμηση της επιδημίας

Παρά τις έρευνες, οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει το συγκεκριμένο ζώο που μετέδωσε τον ιό στον πρώτο άνθρωπο. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι οι ιοί Έμπολα μπορούν να μεταπηδήσουν από μολυσμένα άγρια ζώα στον άνθρωπο. Η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων συνεχίζεται κυρίως μέσω άμεσης επαφής με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά ατόμων που έχουν μολυνθεί ή έχουν πεθάνει από τη νόσο.

Σύμφωνα με το Reuters, η τρέχουσα έξαρση έχει χαρακτηριστεί ως η ταχύτερα εξαπλούμενη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί, με τους 2.000 θανάτους να σημειώνονται σε λιγότερο από τρεις μήνες από την επίσημη κήρυξη της επιδημίας. Η περιοχή που πλήττεται από τον ιό αντιμετωπίζει ένοπλες συγκρούσεις, ανθρωπιστική κρίση και σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό των επαφών των ασθενών.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ έχουν αναφερθεί κρούσματα και στη γειτονική Ουγκάντα. Ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι για τον συγκεκριμένο τύπο του ιού δεν υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι δοκιμές υποψήφιων εμβολίων και θεραπειών βρίσκονται σε εξέλιξη.