Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε τη δυτική Κολομβία το πρωί της Δευτέρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 20 νεκρούς και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτήρια και υποδομές. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, σε εστιακό βάθος περίπου 107 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Η καταστροφή και η ανταπόκριση

Στην πόλη Κάλι, αναφορές κάνουν λόγο για καταρρεύσεις τουλάχιστον 20 κτηρίων, ενώ άλλες πόλεις, όπως η Περέιρα και η Μανισάλες, έχουν υποστεί επίσης σοβαρές ζημιές. Η κατάσταση στο Κάλι είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, με τον δήμαρχο της πόλης να ζητάει άμεση βοήθεια από τις αρχές της Μπογκοτά και του Μεντεγίν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει να αποτιμούν τις ζημιές, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πολλές περιοχές, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους τρομοκρατημένοι, καθώς η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, μέχρι και την πρωτεύουσα Μπογκοτά, αλλά και στο γειτονικό Εκουαδόρ.

Ζημιές σε υποδομές και μεταφορές

Η σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές. Έξι αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων αυτά της Περέιρα και της Μανισάλες, ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω ζημιών, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις για αρκετές ώρες. Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει να ελέγχει τις υποδομές για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών και να καθορίσει πότε θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν.

Στην επαρχία Τσοκό, η οποία φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο, η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμοί, ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για ενδεχόμενους μετασεισμούς.

Η επίδραση του βάθους του σεισμού

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού συνέβαλε στη μείωση των επιπτώσεων στην επιφάνεια. Αν και ο σεισμός ήταν της τάξεως των 7,4 Ρίχτερ, υποβαθμίστηκε στους 7,2 βαθμούς, κάτι που θεωρείται καθοριστικό για την ένταση των ζημιών.

«Το βάθος του σεισμού έκανε τη δόνηση αισθητή σε ευρύτερη περιοχή, αλλά περιόρισε τις καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο κ. Λέκκας. Παράλληλα, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης.

Ο Λέκκας συσχέτισε τη σεισμική δραστηριότητα στην Κολομβία με εκείνη στη Βενεζουέλα, χωρίς να υπάρξει απόλυτη συσχέτιση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σεισμογενή περιοχή που δεν ανήκει στην ίδια τεκτονική ζώνη με το Καράκας.

Προσπάθειες για αποκατάσταση και προετοιμασία για το μέλλον

Η Κολομβία αντιμετωπίζει τώρα την πρόκληση της αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών και της προετοιμασίας για ενδεχόμενους μελλοντικούς σεισμούς. Οι αρχές συνεργάζονται με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών για να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες και να εφαρμόσουν μέτρα που θα μειώσουν τις επιπτώσεις παρόμοιων φυσικών καταστροφών στο μέλλον.

Η έκταση των ζημιών και η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση τονίζουν τη σημασία της προετοιμασίας και της διαχείρισης κρίσεων σε σεισμογενείς περιοχές, όπως η Κολομβία. Η επικέντρωση στη βελτίωση των υποδομών και στην ενημέρωση των πολιτών μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τη μείωση των επιπτώσεων από μελλοντικούς σεισμούς.