Αυτοί είναι οι δύο ήρωες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Η Κρήτη και ολόκληρη η χώρα βρίσκονται σε πένθος μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, ενώ προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο.

Οι ήρωες πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν από την αποστολή τους, καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στην περιοχή Σαχτούρια της Νέας Κρύας Βρύσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω των πυκνών καπνών. Η είδηση του θανάτου τους επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, προκαλώντας βαθιά θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Παντελής Διαμαντάκης: Ένας νέος με όραμα

Ο Παντελής Διαμαντάκης, μόλις 25 ετών, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας το δρόμο της προσφοράς. Καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου, όπου η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη. Οι κάτοικοι τον περιγράφουν ως ευγενικό, μορφωμένο και χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι ιερέας της περιοχής.

Εμμανουήλ Στρατιδάκης: Ένας άνθρωπος της προσφοράς

Ο δεύτερος πυροσβέστης, ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, είχε πενταετή θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα και καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου. Ήταν ενεργός στην τοπική κοινωνία και είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Οι κάτοικοι τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο με έντονη κοινωνική δράση και αγάπη για τον τόπο του.

Σκηνές οδύνης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, οι σοροί των δύο πυροσβεστών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπως αναφέρει το rethnea.gr. Έξω από το νοσοκομείο, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων συγκεντρώθηκαν για να τους αποχαιρετήσουν, ενώ ψυχολόγοι προσέφεραν στήριξη στις οικογένειές τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Κηδείες και αποχαιρετισμός

Η τοπική κοινωνία του Αμαρίου ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους δύο πυροσβέστες με ιδιαίτερη συγκίνηση. Η κηδεία του Εμμανουήλ Στρατιδάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου. Αντίστοιχα, το τελευταίο «αντίο» στον Παντελή Διαμαντάκη θα ειπωθεί επίσης την Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά.