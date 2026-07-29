ΕΟΔΥ: Τέσσερις θάνατοι και 42 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, από την αρχή του 2026 έως τις 29 Ιουλίου 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, μέχρι και τις 16:00 της συγκεκριμένης ημέρας.

Από τα 42 περιστατικά, 37 παρουσίασαν συμπτώματα που σχετίζονται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Αντίθετα, πέντε από αυτά είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου συμπτώματα από το ΚΝΣ.

Νέα κρούσματα και θάνατοι

Κατά την τελευταία εβδομάδα, έχουν δηλωθεί 21 νέα κρούσματα. Επίσης, καταγράφηκε ένα περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένων και επισκέψεων σε ενδημικές χώρες του εξωτερικού, για το οποίο ωστόσο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει ασαφής και δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση.

Μέχρι τις 29 Ιουλίου 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά τέσσερις θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Όλοι οι θανόντες ήταν άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 75 έτη, ενώ το εύρος ηλικιών κυμαίνεται από 66 έως 91 έτη.

ΕΟΔΥ

Ολόκληρη η έκθεση του ΕΟΔΥ ►ΕΔΩ