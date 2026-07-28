Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, καθώς και δεκάδες τραυματισμούς. Οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να διασώσουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί, ενώ πάνω από 150.000 πολίτες έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση NHK, πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα σε εμπορικό κέντρο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας από τους ορόφους του.

Τραυματισμοί και καταρρεύσεις

Η τοπική αστυνομία είχε νωρίτερα επιβεβαιώσει πληροφορίες για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κουμαμότο, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί το μέγεθος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 50 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταρρεύσει αρκετές κατοικίες και κτίρια. Επιπλέον, σοβαρές φθορές έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση. «Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών. Έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματίες… σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», ανέφερε από το γραφείο της στο Τόκιο.

????#BREAKING_NEWS A strongest 7.1 earthquake hits southern Japan causing many damages and leaving injuries, authorities has issued an tsunami advisory, officials say. pic.twitter.com/w9xByu7kId — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) July 28, 2026

Αντίκτυποι στις μεταφορές και τις υποδομές

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα (10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου. Η ένταση της δόνησης έφτασε στο μέγιστο επίπεδο 7 της ιαπωνικής κλίμακας «shindo», η οποία αποτυπώνει την ένταση που γίνεται αισθητή στις πληγείσες περιοχές. Αρχικά, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι με εκτιμώμενο ύψος κύματος έως ένα μέτρο, αλλά αυτή αργότερα αναιρέθηκε.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε εκτάκτους συναγερμούς για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι. Οι σιδηρόδρομοι JR Kyushu ανακοίνωσαν την αναστολή των δρομολογίων τους, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας, ενώ το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις να ακυρωθούν ή να εκτραπούν.

Προβλήματα στις υπηρεσίες

Καταγράφηκαν επίσης προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι εταιρείες KDDI και Docomo ενημέρωσαν ότι τα δίκτυά τους επηρεάστηκαν. Η εταιρεία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι περίπου 45.000 νοικοκυριά στην επαρχία Κουμαμότο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες της περιοχής λειτουργούν κανονικά, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε υπάλληλος του NHK που βρισκόταν στην επαρχία Κουμαμότο, περιγράφοντας τη σφοδρότητα της δόνησης.