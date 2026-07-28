Φρίκη στη Γαλλία: Σοροί πέντε βρεφών ανακαλύφθηκαν σε κουτιά σε σπίτι ζευγαριού

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Γαλλία η ανακάλυψη των σορών πέντε βρεφών, οι οποίες βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Η ανακάλυψη έγινε από αστυνομικούς, ωστόσο οι λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα άρχισε όταν η 32χρονη γυναίκα του ζευγαριού εισήχθη στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, όπου γέννησε ένα υγιές μωρό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, αυτή ήταν η τρίτη εγκυμοσύνη της, την οποία δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του συζύγου της, εκείνος, έπειτα από διαφωνία μεταξύ τους, αποφάσισε να ανοίξει τα κουτιά που του είχε ζητήσει να μην αγγίξει. Μέσα σε ένα από αυτά, ανακάλυψε μια σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Ανθρωπολογικές έρευνες και νομικές εξελίξεις

Μετά την ανακάλυψη, ο σύζυγος μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο, το οποίο ενημέρωσε τις δικαστικές αρχές. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού, όπου βρέθηκαν και άλλα ανθρώπινα κατάλοιπα σε κουτιά.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι τα ευρήματα περιλαμβάνουν λείψανα νεογνών, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η ηλικία τους ή οι συνθήκες θανάτου τους.

Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη, αλλά προς το παρόν δεν έχει τεθεί υπό κράτηση. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και 12 ετών, ενώ το νεογέννητο βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Οι ιατροδικαστικές Αρχές καλούνται να προσδιορίσουν αν τα ευρήματα προέρχονται από νεογνά που γεννήθηκαν ζωντανά ή αν πρόκειται για κυήματα, καθώς και το χρόνο του θανάτου τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι διερευνάται αν ο σύζυγος γνώριζε για την ύπαρξή τους. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του ζευγαριού, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ο νομικός χαρακτηρισμός της υπόθεσης.