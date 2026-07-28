Το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2026, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, το οποίο μπορεί να φτάσει το ύψος του ενός μέτρου.

Η προειδοποίηση αφορά τις περιοχές Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι.

Μετασεισμική δραστηριότητα

Αμέσως μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Σε διάστημα μόλις 10 λεπτών, σημειώθηκαν τρεις μετασεισμοί, με τα μεγέθη τους να κυμαίνονται από 3,8 έως 4,5 Ρίχτερ.