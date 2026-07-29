Πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικά πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό 17 ατόμων στο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στα νότια του νομού δημιούργησε σοβαρές καταστάσεις, απαιτώντας την απομάκρυνση πολιτών από δύσβατες περιοχές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, με τη βοήθεια και ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σε ετοιμότητα οι αρχές

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να είναι έτοιμοι να επέμβουν σε περίπτωση που χρειαστεί νέος απεγκλωβισμός. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που απειλούνται από το πύρινο μέτωπο συνεχίζονται.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.