Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, με τους ανέμους να είναι εξαιρετικά ισχυροί. Δυστυχώς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θρηνεί τον χαμό δύο νεαρών πυροσβεστών που επιχείρησαν στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Για την καταπολέμηση της φωτιάς, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 40 οχήματα. Από αέρος, επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν στην προσπάθεια.

Εκκενώσεις και προειδοποιήσεις

Λόγω της πορείας της πυρκαγιάς, το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112 έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις γύρω περιοχές. Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί μηνύματα εκκένωσης για την Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο, καθώς και για τις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, την Τριόπετρα και την περιοχή Ορνέ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4.

Κατάσταση στην Αγία Γαλήνη

Η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης είναι σε πλήρη εξέλιξη, με οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών. Ο ξενοδοχειακός τομέας του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου να καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων για την φιλοξενία των απομακρυνόμενων.

Ο Μιχάλης Χριστοφοράκης, μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι κατά τη διάρκεια της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό. Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, κατευθυνόμενοι προς το Τυμπάκι, χωρίς να επικρατεί πανικός. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες.

Νέα προειδοποίηση για τον οικισμό Ορνέ

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του χωριού Ορνέ, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Χορδάκι Αμαρίου και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο Ορνές, μικρός οικισμός του Δήμου Αμαρίου, βρίσκεται περίπου 49 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου και τρία χιλιόμετρα από την Κρύα Βρύση, στις νοτιοανατολικές υπώρειες του όρους Κέδρος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.