SOS για τους λουόμενους: Η «μαύρη λίστα» με τις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Εγκύκλιος της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εξέδωσε εγκύκλιο που υπενθυμίζει την απαγόρευση κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που δεν πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή η απόφαση στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και αφορά συγκεκριμένες ακτές της Περιφέρειας Αττικής.

Απαγορευμένες περιοχές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται η κολύμβηση στις παρακάτω περιοχές:

- Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. - Από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το Πέραμα. - Από την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι την παραλία Ασπροπύργου. - Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE. - Από το βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας). - Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον του εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης. - Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων. - Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. - Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου, εκτός από την ακτή Χέλμη μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου). - Στη Ραφήνα, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού, καθώς και σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. - Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του.

Σημαντικές οδηγίες

Η εγκύκλιος τονίζει τη συνεργασία των Δ/νσεων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου με τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις Λιμενικές Αρχές για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων. Ειδική προσοχή δίνεται στην ανάγκη σήμανσης των ακατάλληλων ακτών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να τοποθετούνται απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση.

Οι Λιμενικές Αρχές καλούνται να επιτηρούν τα σημεία αυτά για την ορθή τοποθέτηση των πινακίδων και την αποφυγή καταστροφής τους. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων των νερών κολύμβησης και της παρακολούθησης πιθανών πηγών ρύπανσης, με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση αυτή είναι δυναμική και μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις συνθήκες των ακτών κολύμβησης.

