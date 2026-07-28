Νέες φρικτές αποκαλύψεις για γραφείο τελετών στη Βρετανία: 31 σοροί και λείψανα εμβρύου σε ακατάλληλες συνθήκες

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών Legacy Independent Funeral Directors, Ρόμπερτ Μπους, ήρθαν στο φως καθώς η διαδικασία επιμέτρησης της ποινής του ξεκίνησε στη Βρετανία. Ο 48χρονος παραδέχθηκε 67 αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής 30 ανθρώπων, καθώς και απάτες σε βάρος οικογενειών.

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν μια εικόνα που προκάλεσε σοκ στην αίθουσα. Δεκάδες σοροί βρέθηκαν σε ψυχόμενο χώρο του γραφείου τελετών, τοποθετημένες σε ράφια, πολλές από αυτές ακάλυπτες και σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης.

Αποκαλύψεις για τις συνθήκες αποθήκευσης σορών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν δύο επαγγελματίες του κλάδου επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του γραφείου τελετών, καθώς ο Μπους βρισκόταν σε διακοπές στην Αριζόνα. Ένας από τους άνδρες μέτρησε έως και 29 σορούς στον χώρο, τον οποίο περιέγραψε ως «σκηνή τρόμου» και ενημέρωσε τις Αρχές. Όταν η αστυνομία εισήλθε στο κτίριο, ανακάλυψε μεγάλο αριθμό ανθρώπινων σορών, πολλές από τις οποίες δεν είχαν στοιχεία αναγνώρισης.

Η απομάκρυνση των σορών χρειάστηκε δύο ημέρες, ενώ για την ταυτοποίηση αρκετών από αυτές χρησιμοποιήθηκαν οδοντιατρικά αρχεία, γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα. Ανάμεσα στα ευρήματα βρέθηκαν λουλούδια, δαχτυλίδια, αρκουδάκια και κάρτες με αποχαιρετιστήρια μηνύματα, τα οποία οι οικογένειες πίστευαν ότι είχαν τοποθετηθεί δίπλα στους αγαπημένους τους, αλλά βρέθηκαν πεταμένα ή παρασυρμένα κάτω από το δάπεδο.

Λείψανα και ψευδείς υποσχέσεις

Μια από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις αφορούσε τα λείψανα ενός αγοριού 18 εβδομάδων κύησης, του Σάνι Μπέβερλι-Κόνλιν, τα οποία βρέθηκαν στο πάτωμα μέσα σε σακούλα που έμοιαζε με αστυνομικό σάκο αποδεικτικών στοιχείων. Η μητέρα του πίστευε ότι είχε πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή και ότι το παιδί της είχε αποτεφρωθεί.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι πολλές οικογένειες είχαν πληρώσει για τελετές, αποτεφρώσεις και ταφές που είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ είτε έγιναν μόνο εικονικά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συγγενείς πίστευαν ότι το φέρετρο περιείχε τον άνθρωπό τους, ενώ η σορός του παρέμενε στις εγκαταστάσεις του γραφείου.

Αποκαλύψεις για κοσμήματα με στάχτες αγνώστων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση της οικογένειας της Χίλντα Ρόουντς, γνωστής στους συγγενείς της ως Μέρι. Μετά τον θάνατό της τον Νοέμβριο του 2023, η οικογένεια παρέλαβε από τον Μπους μία ποσότητα τέφρας, μέρος της οποίας τοποθετήθηκε σε κοσμήματα. Αργότερα ανακάλυψαν ότι οι στάχτες ανήκαν σε άγνωστο άνθρωπο, καθώς η σορός της Μέρι βρέθηκε 113 ημέρες μετά τον θάνατό της.

Η κόρη της δήλωσε στο δικαστήριο: «Πέταξε τη μητέρα μου σαν να ήταν ένα κομμάτι σκουπίδι», περιγράφοντας τις συνέπειες που είχε η αποκάλυψη στην ψυχική της υγεία και στις προσωπικές της σχέσεις.

Σοροί σε χαρτονένια φέρετρα και παραβίαση εμπιστοσύνης

Η κόρη του 94χρονου Νόρμαν Μπρίτζερ κατέθεσε ότι το σώμα του πατέρα της βρέθηκε μέσα σε χαρτονένιο φέρετρο 323 ημέρες μετά τον θάνατό του. Η οικογένεια πίστευε ότι είχε πραγματοποιηθεί η αποτέφρωσή του και είχε τοποθετήσει τις στάχτες που παρέλαβε σε μενταγιόν.

Ο εισαγγελέας Κρίστοφερ Πάξτον δήλωσε ότι ο Μπους παραβίασε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων οικογενειών «σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα», δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις και παρακρατώντας ακόμη και δωρεές που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Μπους υποστήριξε ότι κρατούσε τις σορούς περισσότερο από όσο έπρεπε λόγω προβλημάτων ρευστότητας, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες κατά την άφιξή του στο δικαστήριο.