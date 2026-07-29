Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει εξελιχθεί με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Οι άτυχοι πυροσβέστες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε δύσβατη περιοχή, κοντά στη διασταύρωση που οδηγεί προς τους Μέλαμπες, έξω από το υπηρεσιακό τους όχημα, το οποίο είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πυροσβέστες επέβαιναν σε ημιφορτηγό και προσπαθούσαν να προσεγγίσουν άλλο σημείο της πυρκαγιάς όταν εγκλωβίστηκαν από τη ραγδαία εξάπλωση του μετώπου. Η απώλεια τους έχει προκαλέσει θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα και σε ολόκληρη τη χώρα. Το Πυροσβεστικό Σώμα επιβεβαίωσε τον θάνατό τους με μια συγκινητική ανακοίνωση.

Σφοδρές συνθήκες και ανεξέλεγκτο μέτωπο

Η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με τον καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμη Λέκκα, οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές που αγγίζουν τα 11 μποφόρ, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, με αποτέλεσμα να έχουν καθηλωθεί και τα εναέρια μέσα, καθώς δεν ήταν δυνατή η ασφαλής πτήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε πολλές φάσεις της επιχείρησης.

Πηγές του Συντονιστικού της Πυροσβεστικής ανέφεραν: «Είναι μία πολύ επικίνδυνη φωτιά, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και γι’ αυτό εκδόθηκαν συνεχόμενα μηνύματα 112 για εκκενώσεις οικισμών».

Εκκενώσεις και κινητοποίηση των αρχών

Η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο είναι δραματική, με το πύρινο μέτωπο να ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης, με κατοίκους και πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν. Ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Είμαι πολύ ταραγμένος. Ας χαθούν όλα, αλλά όχι ανθρώπινες ζωές». Δύο πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση έχουν τραυματιστεί, ενώ στην περιοχή επιχειρούν πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η Πολιτική Προστασία έχει αποστείλει αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112, καθώς η φωτιά αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση λόγω των ανέμων. Έχουν δοθεί οδηγίες εκκένωσης για τις εξής περιοχές:

- Κρύα Βρύση προς Ρέθυμνο - Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη - Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου - Τριόπετρα προς Κεραμέ

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παραμένει απρόβλεπτη.

Μαζική κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- 156 πυροσβέστες - 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ - 33 πυροσβεστικά οχήματα - 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, τα οποία επιχειρούν μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν

Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου ενισχύουν την προσπάθεια, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της φωτιάς μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες.

Η σημερινή ημέρα είναι μία από τις πιο σκοτεινές στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος, με δύο πυροσβέστες να θυσιάζουν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να αποτρέψουν νέες ανθρώπινες απώλειες και μεγαλύτερες καταστροφές.