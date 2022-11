Η Ρωσία έπληξε με δύο πυραύλους ένα χωριό της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως καταγγέλλει η Βαρσοβία.

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο χωριό Przewodow της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

«Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Λούκας Κούτσι, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Ο πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός ΖΕΤ απέδωσε την έκρηξη σε «αδέσποτους» πυραύλους, στον απόηχο των σφοδρών πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η express.co.uk δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν οι πύραυλοι προσγειώθηκαν στο κράτος του ΝΑΤΟ ως αποτέλεσμα του μαζικού βομβαρδισμού της Ρωσίας κατά των ουκρανικών πόλεων νωρίτερα σήμερα, όπου εκτοξεύτηκαν πάνω από 100 πύραυλοι.

BREAKING: Two missiles have hit a village in Poland (NATO) killing 2 people…



No word yet on if these missiles are from Russia. pic.twitter.com/KKoKpQNuFG — Samantha Marika (@samanthamarika1) November 15, 2022

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Mατέους Μοραβιέτσκι, συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για Υποθέσεις Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότρ Μύλλερ.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022

Οι πύραυλοι έπεσαν στην πόλη Przewodów, χτυπώντας σε εγκαταστάσεις σιτηρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία και ο στρατός βρίσκονται ήδη στο σημείο.

AP report cites senior U.S. intelligence official source: Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people. — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) November 15, 2022

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο στόχος των πυραύλων μπορεί να ήταν το Λβιβ, την ουκρανική πόλη που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια του Przewodów.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας φέρονται να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Να σημειωθεί ότι η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις.

Οι πρώτες πληροφορίες από πολωνικές πηγές, οι οποίες πάντως δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν από ανεξάρτητες πηγές, αναφέρουν ότι «αδέσποτοι» ρωσικοί πύραυλοι ενδέχεται να έπληξαν μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι οι πύραυλοι είναι ρωσικοί.

Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press, ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων. Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιότρ Μιούλερ δεν επιβεβαίωσε άμεσα τις πληροφορίες, ωστόσο μίλησε για έκτακτη συνεδρίαση λόγω «κατάστασης κρίσης».

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού η Μόσχα εξαπέλυσε καταιγισμό περισσότερων από 100 πυραύλων στην Ουκρανία, βυθίζοντας μεγάλο μέρος της χώρας στο σκοτάδι. Μάλιστα, κάποια από τα χτυπήματα έφτασαν μέχρι το Λβιβ, το οποίο απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

"A meeting is underway in #Poland's National Security Bureau. The most important people in the country take part in it." - Radio Zet pic.twitter.com/4ru6Sm9NXm — War Monitor (@WarMonitors) November 15, 2022

Πρώτο χτύπημα σε χώρα του ΝΑΤΟ

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει νεκρός σε έδαφος του ΝΑΤΟ ως αποτέλεσμα ρωσικού χτυπήματος.

Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, καθώς και ηγέτες κρατών – μελών του ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα 30 μέλη θα υπερασπιστούν και θα προστατεύσουν κάθε σπιθαμή του εδάφους τους ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να υποτιμήσουμε τη Ρωσία. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικές ικανότητες, καθώς και μεγάλο αριθμό στρατευμάτων και η Ρωσία έχει επιδείξει την προθυμία να υποστεί σημαντικές απώλειες. Έχουν επίσης επιδείξει ακραία βαρβαρότητα» δήλωσε μόλις χθες ο Στόλτενμπεργκ, ερωτηθείς για την αποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα.

Τι προβλέπει το άρθρο 5

Η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ενώ μια άμεση επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση του άρθρου 5 -που αποτελεί μια δέσμευση συλλογικής άμυνας για όλους τους συμμάχους και θεωρείται ο πυρήνας της Συμμαχίας- δεν είναι σαφές αν ένα τυχαίο χτύπημα, όπως αδέσποτα πυρά, θα οδηγούσαν στη λήψη τέτοιας απόφασης.

Το άρθρο 5 υπαγορεύει ότι, εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης, όλα τα άλλα μέλη θα θεωρήσουν ότι πρόκειται για πράξη βίας κατά ολόκληρης της συμμαχίας και θα προβούν σε ενέργειες που θα κρίνουν απαραίτητες για να βοηθήσουν τον σύμμαχο.