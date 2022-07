Σοκαριστικός θάνατος σε πισίνα στο Ισραήλ: Τον «ρούφηξε» καταβόθρα 13 μέτρων. Συγκλονιστικo βίντεο

Η αστυνομία στο Ισραήλ έθεσε ένα ζευγάρι σε κατ' οίκον περιορισμό, μία ημέρα αφότου ένας άνδρας που συμμετείχε σε πάρτι στη βίλα τους πέθανε αφού τον ρούφηξε μια καταβόθρα που σχηματίστηκε στον πυθμένα της πισίνας τους.

Ύποπτοι για θάνατο από αμέλεια

Ο άνδρας και η γυναίκα, και οι δύο στα εξήντα τους, είναι ύποπτοι για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, δήλωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης και δικαστήριο αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους την Παρασκευή υπό «περιοριστικούς όρους κατ' οίκον περιορισμού» για πέντε ημέρες.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι στο σπίτι του στην πόλη Karmi Yosef, 25 μίλια (40 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο από τη σκηνή δείχνει πλωτήρες και νερό να αναρροφώνται στον πυθμένα, στο κέντρο της πισίνας, καθώς οι άνθρωποι που κάθονταν στην άκρη της πισίνας φωνάζουν. Ένας άνδρας πλησιάζει την καταβόθρα, γλιστράει και σχεδόν παρασύρεται μέσα πριν κάνει πίσω.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το θύμα, 30 ετών, βρέθηκε νεκρό μετά από αποστολή έρευνας από την αστυνομία, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και τον στρατό. Σύμφωνα με αναφορές των ξένων μέσων ενημέρωσης, οι διασώστες χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να φτάσουν στο θύμα.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μάρτυρες που λένε ότι στο πάρτι συμμετείχαν σχεδόν 50 άτομα, εκ των οποίων έξι ήταν στην πισίνα, και αναφέρουν επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε κατασκευάσει την πισίνα χωρίς την κατάλληλη άδεια.

