Σίνζο Άμπε: Τον πυροβόλησαν στον λαιμό με αυτοσχέδιο όπλο - Δίνει μάχη για τη ζωή του είπε ο πρωθυπουργός

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, ο οποίος πυροβολήθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νάρα της δυτικής Ιαπωνίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν νωρίτερα τα παγκόσμια πρακτορεία ειδήσεων, υπάρχει πληροφορία ότι ο Άμπε δεν έχει ζωτικές ενδείξεις, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη πηγή. Ο πρωθυπουργός της χώρας Φούμιο Κισίντα, άφησε μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, δηλώνοντας ότι «οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον σώσουν».

Ο Άμπε έχει τραυματιστεί από σφαίρα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών στο Τόκιο. Μεταφέρθηκε με ιατρικό ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του προσφέρουν θεραπεία.

Ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας Χιροκάζου Ματσούνο επιβεβαίωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε πυροβολήθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. στη Νάρα. Ο Άμπε, έδινε προεκλογική ομιλία ενόψει των εκλογών της Κυριακής για την Άνω Βουλή Γερουσίας. Όσο μιλούσε, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον πυροβόλησε δυο ή τρεις φορές, με τον Άμπε να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Υπάρχουν μάλιστα βίντεο που δείχνουν ότι η επίθεση έγινε πισώπλαταΌπως ανέφερε πηγή από την πυροσβεστική της Ιαπωνίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με «καρδιοπνευμονική ανακοπή» όρος χρησιμοποιείται για αξιωματούχους στην Ιαπωνία, όταν οι Αρχές θέλουν να περιγράψουν ότι κάποιος έχει φύγει ήδη από τη ζωή, λίγο πριν γίνει επίσημη δήλωση θανάτου. Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν δείχνει σημάδια ζωής».

Η δήλωση του Κισίντα

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα δήλωσε ότι η χώρα «προσπαθεί να κατανοήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση». Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή τόνισε ότι οι Αρχές θα «λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να χειριστούν την κατάσταση».

Ο Κισίντα απευθύνεται στο ιαπωνικό έθνος ζωντανά από το Τόκιο, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει μια σπάνια πράξη πολιτικής βίας. «Αυτή η πράξη δεν μπορεί να συγχωρεθεί», δήλωσε ο Κισίντα.

Συνελήφθη 40χρονο

Η αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο Tetsuya Yamagami, κάτοικο της Nara, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με το NHK, που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Το NHK μετέδωσε ότι ο άνδρας δεν προσπάθησε να διαφύγει και κρατείται για ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα Νάρα Νίσι. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο όπλο, ανέφερε η NHK. Βιντεοσκοπημένο υλικό από το περιστατικό δείχνει αστυνομικούς να γονατίζουν τον ύποπτο στο έδαφος κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο Άμπε, λίγα λεπτά αφότου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Fuji, ο δράστης είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και το όπλο του ήταν αυτοσχέδιο. Σύμφωνα δε με το ΝΗΚ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο δράστης αποφάσισε να σκοτώσει τον πρώην πρωθυπουργό γιατί ήταν δυσαρεστημένος μαζί του.

Ευχές από τους ηγέτες του πλανήτη

Οι ηγέτες του πλανήτη εκφράζουν τις ευχές τους καθώς ο Άμπε υποβάλλεται σε επείγουσα θεραπεία στο νοσοκομείο. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά σου και τον λαό της Ιαπωνίας», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Twitter.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «δειλή επίθεση», επαινώντας τον Άμπε ως «αληθινό φίλο, σφοδρό υπερασπιστή της πολυμερούς τάξης & των δημοκρατικών αξιών».

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Sauli Niinisto έγραψε επίσης στο Twitter ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένος» από τη «βίαιη επίθεση», επεκτείνοντας τις σκέψεις του στην οικογένεια του Άμπε και το ιαπωνικό έθνος. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Shehbaz Sharif δήλωσε συγκλονισμένος από τη «θλιβερή είδηση», προσθέτοντας: «Στέλνουμε τις προσευχές & τις καλύτερες ευχές μας για την ταχεία ανάρρωση & καλή υγεία του».

Third video shows the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the gunman being taken into custody



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/xsskEZzBMQ